Ancelotti | non abbiamo fatto gran partita

Ancelotti e il Canto di Natale (che non c’è stato) : Le tre partite che avrei risparmiato ai miei figli “Le guerre negli stadi sono guerre di corpi in trappola che finiscono per perfezionare la trappola” (Renato Curcio, dal Guerin Sportivo del 26 gennaio 1986) “Dovrò crescere e diventare uomo” (Giacinto Facchetti a un intervistatore che gli chiedeva cosa avrebbe fatto dopo il calciatore) La visione di tre partite, da tifoso e padre, avrei risparmiato ai miei figli: Udinese-Napoli, 3 aprile 2016, ...

INTER NAPOLI - SPALLETTI 'Ancelotti FA DAVVERO PAURA' / 'Calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

Inter - Spalletti : "Nainggolan non è fuori rosa - Ancelotti fa un po' paura" : Giornata di festa in casa Inter , ma anche di vigilia della super sfida col Napoli , di cui Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Inter tv : "Buon Natale a tutti i nostri sportivi e alle ...

Ancelotti : «Mi fa arrabbiare chi non gioca e si allena male» : Contro lo stress c’è l’altruismo C’è un altro passaggio interessante dell’intervista di Ancelotti al Corriere della Sera. Passaggio che più di qualcuno ha interpretato come un segnale lanciato nello spogliatoio. Cosa la fa arrabbiare in un giocatore? «Chi non gioca e si allena male mi fa andare fuori di testa. Accetto che uno si arrabbi, non che si alleni male: e` egoismo perche´ fa un danno a tutta la squadra. ...

La sana normalità di Ancelotti che non cerca Dio nel pallone : Può consentirsi tutto Carlo Ancelotti può consentirsi tutto. Rientra in Italia dopo nove anni, dopo aver vinto all’estero tutto quello che c’era da vincere (lo aveva fatto anche da noi, in realtà, al Milan) e lo fa con quello sguardo distante, quasi da alieno. Lo ribattezzammo subito tenente Colombo. Con fare sornione, finto distaccato, alza la mano come se fosse all’ultimo banco in classe e ricorda ai dirigenti del calcio ...

Ancelotti non pensa alla Juventus : 'rischia di demotivare il mio Napoli' : Carlo Ancelotti felice per la gara del giovane Meret, ma chiede al suo Napoli di non pensare ai risultati della Juventus ' pensare alla Juventus rischia di demotivarci , invece abbiamo bisogno di ...

Ancelotti : «Partita non brillante - dobbiamo finalizzare il possesso» : In conferenza stampa Carlo Ancelotti in conferenza stampa al termine di Napoli-Spal: «Il Napoli ha l’obiettivo di essere competitivo in tutte le manifestazioni cui partecipa. Il trend è positivo, vinciamo e teniamo le partite sotto controllo anche quando non giochiamo benissimo. La Juventus? dobbiamo guardare a noi stessi, pensando a colmare le lacune che si palesano in certi momenti delle partite. IN ogni caso resta tutto aperto, noi ...

Il Napoli non si ferma : “Juve-Roma?” Ancelotti risponde così : Successo casalingo del Napoli contro la Spal, continua la marcia scudetto, ecco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai: “Una volta che non siamo riusciti a chiuderla gli ultimi minuti sono stati di sofferenza, perché la SPAL ha messo tutte le energie per pareggiare, alla fine Meret ha fatto due parate molto importanti. Insigne e Koulibaly diffidati? Ho pensato che se non li avessi fatti giocare con ...

Napoli-Spal - dalle 15.00 La Diretta Ancelotti non ammette distrazioni : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la SPAL nel match in programma oggi alle ore 15. I partenopei, secondi in ...

Mourinho è un uomo solo - Ancelotti non lo sarà mai : Un uomo tranquillo Un anno si avvia alla conclusione e come sempre arriva il tempo delle riflessioni. Ci preoccupiamo per i nostri figli, per la nostra angariata terra, per il lavoro. Ecco, preoccupiamoci pure, ma senza angoscia. Per la città, per il futuro, preoccupiamoci. Non per questo Napoli. È in buone mani. Lo si evince da come l’uomo taglia la pizza, da come la piega e poi sorride. E canta ‘O surdato nnammurato, canto – ricordiamolo ...

Napoli-Spal - Ancelotti : "Non farò calcoli di formazione in vista dell'Inter" : Il tecnico azzurro non ha intenzione di risparmiare i diffidati Insigne e Koulibaly, ma non chiude al turnover: "Ho una rosa ampia e competitiva"

Napoli - Ancelotti : "Non mi è mai successo di fare il Natale a 20 gradi" : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

NAPOLI - Ancelotti : 'A GENNAIO NON ARRIVA NESSUNO'/ 'La rosa mi soddisfa - a meno che...' : NAPOLI atteso dalla sfida con la Spal, il tecnico partenopeo Carlo ANCELOTTI in conferenza stampa: 'Voglio un grande 2019'.