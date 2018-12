Il Pd scende in piazza contro la manovra

Agnelli sale in Borsa - Berlusconi scende : Mediaset fa posto alla Juve in Piazza Affari : La storica sfida tra le due famiglie simbolo della trasformazione paradossale del paese: industria e finanza via dalle Blue Chip, vince l’entertainment ...

Manovra - parte la protesta - pronti a scendere in piazza Sindacati e Partito Democratico : La Manovra passa al Senato adesso manca alla Camera ma è già il momento delle proteste. Manifestazioni in piazza quelle chiamate dai Sindacati e dal PD Approvata dal Senato, con un voto di fiducia, la Manovra passa ora alla Camera il 28 dicembre. Dopo la bagarre in Aula nella notte, i vicepremier festeggiano, non senza problemi al loro interno, e opposizioni e Sindacati confederali protestano e annunciano la mobilitazione di piazza. Il Pd chiama ...

Piazza Affari : Banca Carige scende verso 0 - 0015 Euro : Affonda sul mercato la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che soffre con un calo del 5,88%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa ...

Piazza Affari festeggia l'accordo con l'Europa - scende lo spread : Parte con slancio Piazza Affari dopo l'accordo tecnico tra Roma e Bruxelles sulla manovra: Milano ha aperto in rialzo dell'1,5% mentre lo spread BTp/Bund è in netto calo in area 250 punti con il ...

La rabbia dell’Europa scende in piazza : Hanno forme, gradi di violenza e motivi diversi, ma le proteste che nell’ultima settimana hanno scosso l’Europa hanno un unico comune denominatore: la rabbia sociale....

Sì alla Tav : anche il popolo veneto scende in piazza a Verona contro la politica del non fare : Credo che la Tav non possa essere fermata', ha proseguito Lucia Perina, 'e fanno bene le imprese e le tante associazioni a sostenerla, perchè ci consente di restare agganciati al treno dell'economia ...

Terzo settore scende in piazza per il primo sciopero nazionale : “15-25mila posti di lavoro a rischio con il Decreto Sicurezza” : Una prima assoluta, per l’Italia: venerdì 14 dicembre i lavoratori del Terzo settore, i dipendenti delle cooperative sociali e gli educatori professionali scendono in piazza per il primo sciopero della categoria organizzato dall’Unione Sindacale di Base. Un settore da sempre atipico. E silenzioso. Almeno finora. Giovani e meno giovani che lavorano nel sociale, con contratti precari e stipendi spesso molto bassi, che dedicano la loro ...

Piazza Affari : Piquadro scende verso 1 - 645 Euro : A picco il produttore italiano di pelletteria , che presenta un pessimo -2,35%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Torino - scende in piazza il popolo dei 'No-Tav'. "Siamo in 70mila" : A quasi un mese dalla manifestazione dei 40mila favorevoli all'alta velocità Torino-Lione, manifestano i contrari. Grillo contestato a Roma: "M5S ha tradito"

Torino - scende in piazza il popolo dei 'No-Tav' : A quasi un mese dalla manifestazione dei 40mila favorevoli all'alta velocità Torino-Lione, manifestano i contrari. Il questore: "Nessuna preoccupazione

Tutto quello che Matteo Salvini non vi dice : scende in piazza la strategia della paura : Il leader della Lega non racconta che ha espulso meno irregolari del Pd. Che ha bloccato il ritorno volontario degli immigrati che vogliono andarsene. E che grazie al suo decreto sicurezza avremo 19.000 senzatetto in più Guerra di sicurezza: la strategia della tensione di Matteo Salvini"

Francia - i gilet gialli moderati : "Temiamo morti - non scendete in piazza" : La manifestazione dell'8 dicembre si avvicina e in Francia la tensione continua a salire. Dopo gli avvertimenti della ministra per la Coesione del Territorio a non uscire di casa l'8 dicembre arriva il monito dell'ala moderata dei gilet gialli: "Temiamo che ci saranno dei morti e dei feriti. Ci chiediamo quanti morti e feriti ci vorranno prima che Emmanuel Macron ascolti la collera del popolo", ha detto Benjamin Cauchy, uno dei portavoce ...

Anche Fossano scende in piazza contro l'odio per il diverso e per i diritti "a testa alta" : Anche Fossano, in provincia di Cuneo, aderisce a "dirittiatestalta", l'iniziativa del 10 dicembre , ore 18, promossa da ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, Emergency e Oxfam Italia per ...

Brenda - la comunità brasiliana scende in piazza per la donna scomparsa nel Veronese : Il prossimo 8 dicembre si terrà a Venzia il sit organizzato dalla comunità brasiliana in Italia per tenere viva l'attenzione sul caso di Brenda (Maria Aparecida Soares). La mamma di Castelnuovo del Garda, originaria del Brasile, è scomparsa lo scorso luglio dalla casa del compagno. "Qualcuno le ha fatto del male" dice l'amica Célia "vogliamo sapere chi".Continua a leggere