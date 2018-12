eurogamer

: Ennesima esplosione di rabbia in un GameStop: un giocatore transgender si infuria per un rimborso negato. - Eurogamer_it : Ennesima esplosione di rabbia in un GameStop: un giocatore transgender si infuria per un rimborso negato. - EludoSetti : Ennesima strage - riccardo_71 : @LivraghiAlberto @RepubblicaTv @repubblica Nei paesi etnei vivono quasi un milione di abitanti. Non si parla dell'a… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) A novembre vi avevamo parlato di un episodio alquanto violento accaduto all'interno di un, quando un cliente distrusse l'intero negozio per un rimborso di Fallout 76 negato dal commesso.A poco più di un mese di distanza, circola ora sui social network un nuovo video girato con uno smartphone all'interno di un altro, e protagonista è anche in questo caso un rimborso negato. Su Reddit l'utente "u/appropriatedusername" ha condiviso un video che ritrae unesplodere in un impeto dia causa del rifiuto degli impiegati di assicurargli il rimborso, ma anche per il modo in cui i presenti si rivolgevano a lui chiamandolo "signore" piuttosto che "signora".Al culmine della lite, il cliente se l'è presa con alcuni prodotti in esposizione calciandoli con estrema violenza, anche se i danni al negozio sono stati minimi se paragonati a quelli dello ...