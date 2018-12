Attacchi agli arbitri | indagine su De Laurentiis e Preziosi E nel mirino c' è anche Cairo

STEFANO SALA E DASHA KINA STANNO INSIEME? / Lui si difende dagli Attacchi del web : 'Ora basta insulti!' : STEFANO SALA risponde alle accuse del web dopo che il suo video con DASHA KINA è diventato virale: le sue dichiarazioni su Instagram.

Carlo Cottarelli - l'indiscrezione su Fabio Fazio : "Come reagisce agli Attacchi della politica" : «A questo punto me ne vado in America tre settimane, tanto non è cambiato molto. Esagero, ma se guardo i saldi della manovra, questo governo mi sembra un po' la prosecuzione dei precedenti: simile avanzo primario, solite clausole di salvaguardia dell' Iva, che poi verranno disattivate, rituali prome

Uomini e Donne - Beatrice Valli difende la figlia dagli Attacchi : “Sono al limite” : Uomini e Donne, ancora critiche per Beatrice Valli che stavolta non si trattiene Stamattina Beatrice Valli si è imbattuta in un messaggio davvero spiacevole nella sua posta su Instagram. Dopo aver pubblicato la foto mentre allatta la figlia Bianca, che ha compiuto un anno a fine giugno scorso, sono arrivate per lei nuove critiche. Per […] L'articolo Uomini e Donne, Beatrice Valli difende la figlia dagli attacchi: “Sono al ...

Real Madrid - Courtois e Modric rispondono agli Attacchi di Simeone : È arrivata la risposta da Madrid, sponda Real, alle accuse lanciate in settimana da Diego Simeone, allenatore dell’Atletico, che ha sottolineato come i giocatori delle merengues siano favoriti nell’assegnazione dei premi individuali per via dell’influenza del club. Di Courtois, il Cholo ha detto che “è andato al Real e ha vinto il premio come miglior portiere del mondo“. Posizione che non è andata giù ...

Balotelli furioso con i tifosi del Milan : Super Mario replica agli Attacchi dei rossoneri : Mario Balotelli ha risposto a tono ai tifosi del Milan dopo le voci di un suo riavvicinamento delle ultime settimane: il post Instagram Mario Balotelli ha affidato ad Instagram il proprio pensiero in merito alle recenti voci che lo vorrebbero nuovamente al Milan. I tifosi rossoneri si sono opposti in maniera anche abbastanza veemente in merito a tale ipotesi e Super Mario non ha esitato a replicare ai suoi ex supporters. “Comunque ...

Lara Zorzetto replica agli Attacchi sui social : le parole dell’ex protagonista di Temptation Island : Lara Zorzetto risponde con ironia alle critiche: l’odio degli haters scivola addosso all’ex protagonista di Temptation Island Lara Zorzetto, sopratutto a seguito della sua partecipazione a Temptation Island, è oggi molto seguita su Instagram. Vantare un grosso seguito sui social, però, vuol dire anche spesso fare i conti – purtroppo – con degli utenti che […] L'articolo Lara Zorzetto replica agli attacchi sui ...

Amici - Andreas difende Veronica Peparini dagli Attacchi : “Metteteci la faccia” : In questi giorni sta facendo molto discutere la presunta storia d’amore fra Andreas Muller e Veronica Peparini, rispettivamente ballerino e insegnante di Amici. Secondo alcune indiscrezioni i due si frequenterebbero da diverso tempo e, nonostante la grande differenza d’età, la storia procederebbe a gonfie vele. Veronica, coreografa e prof del talent di Maria De Filippi, ha infatti 47 anni, mentre Andreas Muller, professione ...

Hacker - anche Londra deve difendersi dagli Attacchi informatici. E deve farlo in fretta : Mentre in Giappone viene scelto per la difesa cibernetica il più analogico dei ministri – azzeccato come un vegano a patrocinare la sagra della porchetta di Ariccia – e in Italia dopo giorni di silenzio stampa si sdrammatizza la funesta violazione della posta elettronica certificata di importanti ministeri, in Gran Bretagna il problema delle infrastrutture critiche viene vissuto con grande apprensione. Il Comitato parlamentare per le ...

Raggi - Di Maio : “Attacchi ai giornalisti? No passi indietro”. Ma sbaglia su assoluzione : “Fatto non sussiste” : Passo indietro? “Assolutamente no”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Non è l’arena su La7, ha risposto alle domande di Massimo Giletti sugli attacchi alla stampa dopo l’assoluzione di Virginia Raggi. “Nel mondo del giornalismo ho visto un atteggiamento troppo corporativistico“, ha accusato il ministro, elencando una serie di titoli di giornali contro il M5s. “Il processo alla Raggi è stato ...

Processo Raggi - Di Maio : “Attacchi ai giornalisti? No passi indietro”. Ma sbaglia su assoluzione : “Fatto non sussiste” : Passo indietro? “Assolutamente no”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Non è l’arena su La7, ha risposto alle domande di Massimo Giletti sugli attacchi alla stampa dopo l’assoluzione di Virginia Raggi. “Nel mondo del giornalismo ho visto un atteggiamento troppo corporativistico“, ha accusato il ministro, elencando una serie di titoli di giornali contro il M5s. “Il Processo alla Raggi è stato ...

Sabrina Benetton : "Mio padre Gilberto Benetton segnato dalla tragedia di Genova e dagli Attacchi violenti e brutali" : "Mio padre Gilberto Benetton è stato segnato dalla tragedia di Genova e dagli attacchi violenti e brutali". Sabrina Benetton, figlia dell'imprenditore Gilberto recentemente scomparso, ricorda la figura del genitore in una lettera pubblicata sul Corriere della sera. Lettera in cui menziona anche i giorni della tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova.In questi giorni di dolore, sono tornati alla mente i momenti più importanti ...

TRAVAGLIO E BOCCIA CONTRO DI MAIO SU Attacchi A MARIO DRAGHI/ "Inadeguato" : leader M5s "accetti le critiche" : Marco TRAVAGLIO CONTRO Di MAIO: "Infantile e inadeguato". Ultime notizie M5s, attacco dopo polemiche con DRAGHI: ecco le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:10:00 GMT)