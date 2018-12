Messico | con una vecchia pistola Nintendo tenta una rapina in banca | catturato

Usa - bimbo di otto anni muore al confine con il Messico. Trump : 'Avanti col muro' : Su questa sfida si giocherà buona parte della presidenza Trump, ma anche dell'immagine degli Usa nel mondo.

Usa - controlli medici su bimbi migranti al confine col Messico/ Dopo morte piccolo 8 anni : due casi in un mese : Usa, controlli medici su bimbi migranti al confine col Messico: Dopo morte di Felipe Alonzo-Gomez, 8 anni, la decisione delle autorità statunitensi

Controlli medici su tutti bimbi al confine Usa-Messico : Le autorità americane hanno ordinato Controlli medici su tutti i bambini in custodia della Us Custom and Border Protection al confine con il Messico. La decisione segue la morte di un bambino del Guatemala di otto anni, ieri, il secondo caso nell'ultimo mese.Il piccolo era stato portato lunedì nell'ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era stato curato e dimesso. Trasportato di nuovo nella struttura con ...

Spagna e Messico - i rapporti economici crescono sempre di più. E il merito è anche di Trump : sempre più pesos messicani si convertono in euro attraverso un canale privilegiato, il mercato spagnolo. Il Messico non è più il Paese di un tempo, attendista in economia, più propenso a riporre fiducia negli investimenti stranieri che a stimolare l’imprenditoria interna. Non è più il Paese con unico motore propulsivo incentrato sugli idrocarburi, raffinati dal colosso statale Pemex. Molto è cambiato nell’ultimo decennio. I pesos ...

Trump contro tutti : 'Shutdown finchè non avremo un muro col Messico' : Il tycoon poi attacca nuovamente la Fed, accusata di alzare i tassi di interesse troppo velocemente e di essere 'l'unico vero problema dell'economia statunitense'

Trump ci ripensa - solo 2 - 5 miliardi di dollari per il muro con il Messico : Donald Trump potrebbe accettare meno di 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro con il Messico. Lo riporta la Cnn citando fonti dell'amministrazione, secondo le quali la Casa Bianca avrebbe ...

Migrazioni Usa - Trump : “Altro che droni - quello che serve è un muro al confine con il Messico” : “L’unico modo per evitare che droga, traffico di esseri umani, elementi criminali e molto altro arrivino nel nostro Paese è un muro o una Barriera. I droni e tutto il resto sono meravigliosi e divertenti, ma è solo un bel muro tradizionale che funziona!“. E’ quanto scritto su Twitter dal presidente Usa, Donald Trump, mentre è in corso lo shutdown, causato dallo scontro sui fondi per il muro con il Messico. “E’ ...

