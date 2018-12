Juventus-Sampdoria streaming live | ecco dove e come vedere il match

Juventus-Sampdoria in tv - orario d’inizio e su che canale vederla : Siamo al giro di boa: si chiude il girone di andata per quanto riguarda il campionato di Serie A di calcio 2018-2019. Si disputa infatti nel week-end la diciannovesima giornata: poi spazio alle vacanze invernali, si tornerà a giocare tra tre settimane, nel nuovo anno. Scende in campo la Juventus capolista all’Allianz Stadium, in un’annata da record, l’ennesima per i bianconeri. I padroni di casa affronteranno la Sampdoria di ...

Risultati Serie A 18ª Giornata – Quagliarella trascina la Sampdoria in Europa - Zapata ferma la Juventus : ok Lazio - ko Fiorentina : Quagliarella trascina la Sampdoria in zona Europa League, l’Atalanta ferma la Juventus grazie alla doppietta di Duvan Zapata: i Risultati dei match della 18ª Giornata di Serie A La Serie A non va mai in vacanza, nemmeno il giorno di Santo Stefano. In pieno stile Premier League, il calcio italiano non si ferma e regala una Giornata di partite emozionanti, dai verdetti per nulla scontati. Apre le danze il Milan che nel lunch match ...

Gianluca Vialli - l’affetto delle curve di Sampdoria e Juventus : “Vinci questa battaglia” : Dopo gli striscioni apparsi durante il match di Champions League contro il Valencia, i tifosi della Juventus continuano a far sentire il proprio sostegno al loro ex attaccante Gianluca Vialli, che ha recentemente raccontato della sua battaglia contro un tumore. “Hai combattuto per la nostra maglia. Forza Gianluca vinci questa battaglia”. Così recita il cartello mostrato dalla curva bianconera durante il match vinto a Firenze per 3-0 ...

Vialli - i tifosi della Juventus e della Sampdoria si stringono attorno all’ex beniamino [FOTO] : 1/3 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 01 12 2018 Genova - (Italia) Sport ...

Balerdi Juventus - bianconeri con la Sampdoria sulla stella del Boca Juniors : Nelle ultime settimane i sostenitori del Boca Juniors attendono con ansia soltanto la finale di Copa Libertadores contro gli storici rivali del River Plate. Per questa ragione le voci di calciomercato in questo momento finiscono in secondo piano e non preoccupano affatto i tifosi Xeneizes. Proprio in questi ultimi giorni tuttavia, a seguito dell’ufficializzazione del […] L'articolo Balerdi Juventus, bianconeri con la Sampdoria sulla ...

Serie A - Milan-Juventus a Mazzoleni. Irrati per Roma-Sampdoria : ROMA - Sono state rese note dall'Aia le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie A. Ecco l'elenco completo: ATALANTA - INTER h. 12.30 MARESCA SCHENONE - MONDIN IV: MARIANI VAR: GUIDA ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : big match Napoli-Roma e Lazio-Inter. La Juventus va ad Empoli e Gattuso si gioca la panchina con la Sampdoria : Sono tanti i temi della decima giornata di Serie A che si andrà a disputare. Il primo anticipo del sabato mette di fronte Atalanta e Parma: i nerazzurri cercano conferme dopo la netta vittoria di Verona contro il Chievo e hanno bisogno di altri tre punti per rialzarsi in classifica, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e ritrovano Gervinho in una partita che può ridare slancio alle ambizioni della formazioni ...