Cosa è successo alla fine di Inter-Napoli

Sampdoria - tifosi contro Ferrero : ecco Cosa è successo nelle ultime ore : Si è giocata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha visto il successo della Sampdoria contro il Chievo. Stagione molto positiva per i blucerchiati che stanno attraversando un ottimo momento, in particolar modo strepitosa la stagione di Fabio Quagliarella, autore di un altro gol. Nel frattempo è sempre più pesante la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Ferrero. “Indagato per ...

Frosinone Milan - Ciano segna ma il Var annulla : ecco Cosa è successo. LA FOTOSEQUENZA : il 38' quando il Frosinone passa in vantaggio contro il Milan. Ciano batte Donnarumma e il Benito Stirpe esplode, ma poi ecco entrare in scena il Var. E dopo la decisione di Guida anche un 'malinteso' ...

Vince un milione e li perde un attimo dopo. Da restarci secchi : Cosa è successo : Come nel film: “Ho vinto la lotteria di Capodanno”. Ma con un finale ancora peggiore. Se infatti nella pellicola cult degli anni ’80 i soldi finiscono ad una casa di riposo per ciechi stavolta non arrivano da nessuna parte. Quello che resta è solo tanta delusione, specie quando la somma è di un milione. Non è uno scherzo di Carnevale ma un vero e proprio dramma avvenuto in Svizzera ad un uomo, Andreas Burkli, che – scrive la BBC online ...

Mara Venier come Barbara d’Urso a Domenica In : Cosa è successo : Barbara d’Urso: Mara Venier saluta Antonio Ricci e cita I nuovi Mostri Mara Venier a Domenica In non si è lasciata mancare nulla e già ad inizio puntata ha fatto subito parlare di se anche su Twitter grazie a quella che è sembrata una pura imitazione di Barbara d’Urso. E’ ormai abitudine della conduttrice di Domenica Live di salutare Antonio Ricci ogni qual volta che accadeva qualcosa di inaspettato e di divertente ...

Per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà : 'Non credete ai giornali - dirò io Cosa è successo' : Un giorno dirò al mondo esattamente cosa è successo, perché è successo e com'è la mia vita oggi ma finché non sono pronta a condividerlo con le persone, per favore smettetela di curiosare e di ...

Per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà : “Non credete ai giornali - dirò io Cosa è successo” : Sono passati meno di sei mesi da quanto è finita in rianimazione per overdose e per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà rivolgendosi direttamente al pubblico, senza alcuna mediazione. Da quando lo scorso novembre è tornata a casa, in tempo per votare alle elezioni di medio termine invitando tutti a seguire il suo esempio, la popstar non ha rilasciato interviste né parlato della sua salute. Ma quel ricovero d'urgenza dopo un ...

Shutdown : Cosa è successo stavolta e perchè le borse crollano? : Ci risiamo, almeno per chi segue l'economia Usa, quello dello Shutdown è un problema che si ripresenta spesso, in realtà negli ultimi anni, un po' troppo spesso rispetto al passato, e che a volte, come in questo caso, è usato come una ...

Stefano Sala fermato dalle forze dell’ordine : Cosa è successo : Stefano Sala ha un contrattempo dopo il Grande Fratello Vip Stefano Sala ha avuto un inconveniente dopo il Grande Fratello Vip. Su Instagram Stories il modello ha raccontato una sua piccola disavventura, commentando: “Eccoci qui, pazzesco, non faccio in tempo a uscire dalla casa che le forze dell’ordine mi hanno già beccato. Grande Ste, complimenti sei un gran testa di min***a”. L’attore è stato fermato per un ...

Sanremo 2019 - tensione tra Irama e Ultimo? «Paragonare la paglia all'oro» - Cosa è successo dopo la scelta : L'annuncio di Irama e Ultimo come partecipanti al Festival di Sanremo 2019 nella categoria BIG ha subito scatenato il web. dopo l'ufficialità arrivata nella puntata del 21 dicembre di Sanremo Giovani, ...

Paola Barale in ospedale fa un appello : Cosa è successo. FOTO : Paola Barale pubblica una FOTO in ospedale e spiega cosa è accaduto Paola Barale ha caricato ieri sera sul suo profilo Instagram una FOTO in cui è apparsa davanti ad un letto all’interno dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Nulla di grave è accaduto alla bionda conduttrice, anzi: Paola Barale in ospedale ha voluto utilizzare i suoi seguitissimi social per fare un toccante appello, apprezzato dai suoi numerosi fan. L’ex ...

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non si seguono più su Instagram/ Ecco Cosa era successo prima del GF Vip : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non si seguono più su Instagram: perché? Al momento non lo sappiamo ma possiamo intuirlo...

Manovra - è davvero un successo quello di Conte? Ecco Cosa dovrà fare l'Italia : Il governo ha accettato di tagliare di oltre 4 miliardi la spesa per investimenti, aumentare le tasse su scommesse e...

È grave. La verità sulla benda di Jane Alexander. Cosa è successo al suo occhio : Se una protagonista c’è stata in questa edizione del Grande Fratello Vip, forse mai così sottotono, questa è stata Jane Alexander. Più del vincitore Walter Nudo ha saputo creare un legame, non sempre positivo va detto, con il pubblico. Jane dal carattere forte, Jane che si mette contro tutti, Jane che soffre di anoressia. E poi l’ultimo, Jane ‘che fa finta’ di portare una benda per far si che il pubblico continui a parlare di lei. Cattiveria ...

Walter Nudo racconta Cosa gli è successo e fa un annuncio : Walter Nudo spiega perchè è sparito dalla televisione Lavoro, amore e progetti futuri sono stati al centro dell’intervista di Walter Nudo sul settimanale Chi. Il noto attore ha vinto lo scorso 10 dicembre il Grande Fratello Vip 3 acquistando una nuova popolarità. Per l’artista di Montreal questi sono stati giorni frenetici trascorsi tra eventi e interviste. L’artista ha parlato proprio della sua carriera e dei momenti di ...