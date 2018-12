Striscia la Notizia | l' ultimo fuorionda di Vittorio Sgarbi | riceve una telefonata e

Questa sera su Striscia La Notizia gli auguri di Natale dalla casa del signor Meo : La casa di Natale del signor Nino Meo, ormai diventata una vera icona della magia e della gioia natalizia, dopo quatto anni e il nuovo record delle 100.000 luci led, oggi, giorno di Natale, avrà anche ...

F1 – Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro alla Ferrari! Arrivabene : “la Mercedes ce le ha cantate ma…” : Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro alla Ferrari. Maurizio Arrivabene risponde alle pungenti affermazioni di Valerio Staffelli sul finale di stagione della scuderia di Maranello Curiosa visita in casa Ferrari proprio sotto Natale. La scuderia del Cavallino ha ricevuto in dono un simpatico Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, per ‘omaggiare’ il pessimo finale di stagione della rossa. Com’è ormai noto, ...

'Striscia la notizia' - cani incatenati in una discarica a cielo aperto : Animali incatenati e impauriti costretti a vivere in una situazione di assoluto degrado. È la trieste vicenda portata alla luce da Edoardo Stoppa nel corso della puntata di " Striscia la Notizia " in ...

Domenica In - disastro e lacrime di Mara Venier con Bruno Vespa : Striscia la Notizia infierisce : A Domenica In di Mara Venier , nella puntata di Domenica 16 dicembre, nel corso di un'intervista a Bruno Vespa la conduttrice di Rai 1 ha lanciato un servizio. Peccato però che la regia abbia proposto ...

L'Eredità - Michele campione scatena il caos : 'Basta - intervenga Striscia la Notizia'. Guai per Flavio Insinna : Buona, anzi buonissima la prima per Michele , nuovo campione de L'Eredità di Flavio Insinna : il ragazzo, infatti, si è imposto al quiz pre-serale di Rai 1 nella puntata di giovedì 20 dicembre. E non ...

Striscia la Notizia - Michelle Hunziker affondata : 'Fredda come un gelato' - la collega la stronca in diretta : 'Fredda come un gelato'. Michelle Hunziker forse non la prenderà benissimo. L'affondo sulla svizzera è firmato Paola Perego : la presentatrice Rai , ospite di Dance With me Albania , corrispettivo ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia tornano a Striscia la Notizia : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia tornano a Striscia la Notizia. Sorridenti, bellissime ed emozionate, le due ex veline hanno fatto il loro ingresso nel celebre studio del tg satirico. Erano gli anni Novanta quando le showgirl, all’epoca poco più che maggiorenni, approdarono sul bancone di Striscia la Notizia, dopo essere state scelte da Antonio Ricci. In breve tempo conquistarono il cuore degli italiani diventando “le ...