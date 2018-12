Etna - Sisma nel Catanese : 28 feriti e crolli | Avvertita nuova scossa 2.8 : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Sisma nel catanese - domani Salvini a Catania : Roma, 26 dic., askanews, - Il ministro degli Interni Matteo Salvini, leader della Lega, domani verso le ore 15 sarà a Catania e visiterà i luoghi colpiti dal Sisma. Lo si è appreso da fonti del ...

Sisma nel catanese - Salvini : con Catania in contatto costante : Roma, 26 dic., askanews, - 'Dalle prime ore di questa matttina sono in costante contatto con i Vigili del Fuoco a Catania'. Lo ha precisato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, leader della Lega e ...

Sisma 4.8 nel catanese : crolli - tanta paura e 28 persone ferite : La scossa registrata alle 3:19 con ipocentro a un solo km di profondità. In pezzi anche la statua venerata come protettore dai terremoti. Chiuso per lesioni sospette un tratto dell'A18 -

Cosa dicono i geologi del Sisma di 4 - 9 nel Catanese : Roma, 26 dic., askanews, - Terremoti/ sisma nel Catanese, geologi: Italia si conferma territorio fragile 'Mai abbassare guardia e procedere a prevenzione' Roma, 26 dic., askanews, -'L'Italia si ...

Forte Sisma nel Catanese : 28 feriti - molti i danni nei dintorni di Zafferana Etnea : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Sisma di magnitudo 4.8 nel Catanese. Crolli e danneggiamenti : Roma, 26 dic., askanews, - Un evento sismico di magnitudo ML 4.8, è stato registrato alle ore 3.19 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catania. L'evento - con epicentro ...

Etna - Sisma di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Cronaca Catania, eruzione sull'Etna, pioggia di cenere lavica. Chiuso l'aeroporto di Fontanarossa di NATALE BRUNO e GIOVANNI GAGLIARDI

Paura nella notte per un Sisma nel catanese di magnitudo 4.8. Piccoli crolli in diversi paesi - gente in strada : Il sisma è stato registrato alle 3:19 con ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino Viagrande. diversi i crolli in abitazioni. A Santa Venerina è caduta la statua del campanile di una ...

