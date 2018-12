Serie A Inter-Napoli 1-0 | il tabellino

Serie A - 18° turno : Inter-Napoli 1-0 : 22.32 Il Napoli non coglie l'attimo fuggente (il pari Juve a Bergamo) e cade nel recupero al Meazza:fa festa l'Inter (1-0) Fischio d'inizio e Icardi ci prova incredibilmente da centrocampo: traversa. Handanovic neutralizza il destro a giro di Insigne.Prima del riposo (43') Koulibaly sulla linea nega la rete a Icardi. Ripresa.Handanovic si oppone a Callejon, al 69' decisivo anticipo di Koulibaly (espulso all'80', applauso all' arbitro) su ...

Pagelle Inter-Napoli 1-0 - Serie A : Martinez la decide al 91'! Nerazzurri in cielo - Icardi e Koulibaly al top : Inter e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 18^ giornata di Serie Pagelle INTER: HANDANOVIC: 6. Il Napoli costruisce gioco ma non impensierisce concretamente il portiere nerazzurro che fa buona guardia e guida positivamente la propria retroguardia. ASAMOAH: 7. Clamoroso salvataggio sulla riga al 90′ sul tiro diSoffre un po’ sulla fascia contro Callejon ma quando decide di cambiare ritmo si rende pericoloso alimentando ...

Serie A : Inter Napoli : "Stimolante averlo di fronte, perché lui è veramente - se non il più bravo - uno dei più bravi a livello mondiale - ammette, a Sky Sport, il tecnico dei nerazzurri -. A livello italiano di sicuro. ...

LIVE Inter-Napoli in DIRETTA : Serie A calcio in tempo reale : Posticipo di lusso quello della 18ma giornata di Serie A: sul terreno dello Stadio San Siro di Milano si affronteranno Inter e Napoli, rispettivamente terza e seconda in classifica. Ghiotta occasione per i partenopei di accorciare sulla Juve, che ha pareggiato quest’oggi a Bergamo contro l’Atalanta per 2-2. I nerazzurri giocheranno, invece, per allungare sui cugini rossoneri del Milan, fermati sullo 0-0 dal nuovo Frosinone di Baroni, ...

Serie A - dove vedere Inter-Napoli in Tv e in streaming : Il primo "Boxing Day" nella storia della Serie A si chiude con il big match di San Siro tra Inter e Napoli L'articolo Serie A, dove vedere Inter-Napoli in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Napoli : quote. Icardi e Hamsik - i due capitani a confronto - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Napoli: punizione discipinare per Nainggolan che salterà la partita, Ancelotti ha ancora qualche dubbio da risolvere.

Black Mirror : in arrivo su Netflix il primo episodio interattivo della celebre Serie tv : C'è un vero e proprio mistero attorno al nuovo episodio di Black Mirro r, serie tv di successo disponibile sul catalogo di Netflix. In attesa della stagione 5 che è tutt'ora in fase di realizzazione, ...

Serie A a Santo Stefano : alle 12 - 30 Frosinone-Milan - alle 20 - 30 Inter-Napoli - le altre : Non si giocava a Santo Stefano per la Serie A da due anni ormai lontanissimi: il 1965 e il 1971. Si ricomincia oggi, con la partita dell'ora di pranzo, che è Frosinone-Milan, due squadre entrambe in ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Reggio Emilia - Risultato live 41-40 - streaming video tv : intervallo - basket Serie A - : DIRETTA Virtus Bologna Reggio Emilia streaming video e tv: orario e Risultato live del derby Emiliano di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

Probabili formazioni/ Inter Napoli : diretta tv - Miranda e Mario Rui out - Serie A - : Probabili formazioni Inter Napoli: Spalletti ritrova Asamoah dopo il turno di squalifica, Ancelotti potrebbe rilanciare Ospina e Milik dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI/ Inter Napoli : diretta tv - Milik tornerà utile nella ripresa - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Napoli: Spalletti ritrova Asamoah dopo il turno di squalifica, Ancelotti potrebbe rilanciare Ospina e Milik dal primo minuto.

Serie horror : esplosione del genere sulla scia di The Walking dead. Le 10 più interessanti degli ultimi anni : Le Serie tv hanno reso l'horror, genere che al cinema ha richiamato solitamente un pubblico di appassionati, un filone molto popolare. Non a caso ogni piattaforma digitale ne produce e distribuisce ...