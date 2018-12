Pesaro | Salvini domani in città per presiedere comitato sicurezza

Salvini posta un selfie con pane e Nutella dopo il terremoto e l’omicidio a Pesaro . Il sindaco : “Aspetto informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini , in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella , il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

