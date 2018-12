La Juve frena | CR7 salva i bianconeri

Serie A : l'Atalanta frena la Juve : ANSA, - ROMA, 26 DIC - l'Atalanta mette paura alla Juve, che pur rimanendo in 10 per l'espulsione di Bentancur nella ripresa però riesce ad evitare la sconfitta grazie a Ronaldo, gettato nella mischia ...

Atalanta-Juventus 2-2 - Zapata frena i bianconeri : Espulso Bentancur Partita ricca di momenti significativi a Bergamo. Intanto il risultato: Atalanta-Juventus 2-2, secondo pareggio stagionale per i bianconeri dopo quello interno con il Genoa. La squadra di Allegri perde due punti al termine di una partita difficilissima, aperta da un clamoroso autogol di Djimsiti: cross da lontano, doppio tocco che sorprende Berisha. Pochi minuti dopo, Bentancur centra la traversa, ma poi ecco che Duvan Zapata ...

Primavera - Atalanta a fatica sul Sassuolo. Frenano Juve e Fiorentina : L'Atalanta ha dimostrato di essere una grande squadra. Nel giorno in cui i nerazzurri non brillano come al solito, sono arrivati tre punti d'oro, che hanno permesso ai nerazzurri di mantenere tre ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della decima giornata. Il Milan frena - la Juve tenta il sorpasso a Udine : Campionato sempre più aperto, quindi appuntamento per domenica a partire dalle 12.30 su Sky Sport Serie A dalla Dacia Arena di Udine per Tavagnacco-Juventus . Le bianconere di Rita Guarino con un ...

Frenata Napoli : Juve a +8 : Il Chievo frena la corsa del Napoli e la Juventus vola a +8 in classifica . Gli azzurri non vanno oltre un pareggio a reti inviolate al San Paolo e perdono terreno dalla capolista, impeccabile contro ...

Juventus-Dembelè : Paratici osserva - l’entourage frena : Juventus-Dembelè. La Juventus continua a monitorare molto attentamente Moussa Dembelè. Il centrocampista del Tottenham, in scadenza di contratto il prossimo giugno, potrebbe rappresentare un chiaro obiettivo di mercato dei bianconeri in vista dell’imminente sessione di gennaio. Paratici osserva interessato: tutto potrebbe dipendere da Emre Can e dai tempi di recupero del tedesco dopo la delicata […] L'articolo Juventus-Dembelè: ...