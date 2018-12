Natale a mano armata

Lazio - Immobile e Jessica infiammano il Natale con uno scatto sexy [FOTO] : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, in particolar modo cerca conferma la Lazio che nell’ultimo match nel massimo torneo italiano ha conquistato tre punti davanti al pubblico amico contro la Lazio, continua la corsa alla Champions League. Nel frattempo la squadra di prepara per la trasferta contro il Bologna, di fronte una squadra in piena zona retrocessione ma che soprattutto non sta attraversando un buon ...

Il triste Natale di Silvia Romano - da 34 giorni nelle mani dei suoi rapitori : Rispettiamola e diciamoci che è un punto di orgoglio che ci siano giovani così rispetto a un mondo, a giovani, che guardano ad altre logiche. Credo che tutto ciò sia un valore. E per questo dobbiamo ...

Giulia De Lellis e Irama / Primo Natale insieme - Karina Cascella : 'Belli e giovani. Si amano - li adoro!' : Primo Natale insieme per Giulia De Lellis e Irama. Come lo trascorreranno? Intanto Karina Cascella ammette: 'Giovani e belli. Si amano, li adoro!'

Di Maio : «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della manovra. Salvini : una legge di bilancio da 7 : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle «cose fatte» di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il...

Cin cin di Natale con Elio Germano e Marcello Fonte - il brindisi diventa il set di un film : Roma, la città degli arrivi e delle partenze. Delle attese e dei ritorni, ma anche dei luoghi del cuore che con l'aria del Natale si vestono a festa trasmettendo sensazioni magiche a chi sa coglierle. ...

ancora caos sulla manovra. Testo alla Camera dopo Natale : Il braccio di ferro sulla manovra non si chiude. È ancora corsa contro il tempo . L'esame alla Camera è slittato al 28 29 dicembre. Come riferiscono fonti di Monetcitorio, l'esame della Legge di ...

A Natale i grillini lasciano ancora l’Italia senza una manovra : E’ incredibile quanto sta accadendo in Italia. Dopo avere sfiorato la procedura d’infrazione, i grillini stanno davvero toccando il fondo.

Natale con la valigia in mano : 18 milioni di italiani in viaggio : Ogni occasione è buona per prendere la valigia e staccare la spina per qualche giorno. Quale migliore occasione del Natale che per molti italiani da sempre fa rima con vacanza. Saranno diciotto ...

La tomba di Babbo Natale? “Non andate in Lapponia - si trova in Turchia” - confermano gli archeologi : Che la figura di Babbo Natale sia ispirata a quella di san Nicola è cosa risaputa: la storia del vescovo cristiano ha attraversato i secoli per divenire uno dei simboli più amati delle festività. Un mistero aleggia però sul suo luogo di sepoltura, che non sarebbe Bari, né Venezia, né la Lapponia ovviamente: nuove scoperte archeologiche suggeriscono che si trovi in Turchia.Continua a leggere