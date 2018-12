L’Etna non “si è ancora stabilizzato” | in poco più di 24 ore oltre 750 scosse a Catania 

Le eruzioni si possono prevedere solo per alcuni vulcani : L’Etna è tra questi - il Vesuvio invece non da’ scampo : “I parametri che ci danno idea di un imminente evento eruttivo importante – ha spiegato nei giorni scorsi a MeteoWeb l’esperto INGV dell’Osservatorio Etneo, Salvatore Giammanco – sono forti deformazioni del suolo, emissioni gassose importanti, tremore vulcanico, che in genere avvengono pochi giorni prima dell’eruzione. Le tempistiche con cui si verificano questi fenomeni sono sufficienti per dare l’allarme alla Protezione Civile“. ...