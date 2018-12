Alla fine Roma dovrà pagare l’Esercito per riparare le buche : L’esercito riparerà le buche di Roma, ma Roma dovrà pagare l’esercito per aver riparato le buche: ha l’aria di essere un compromesso tra le varie anime del governo e dello stesso M5S il punto finale raggiunto nel dibattito sulla risistemazione del manto stradale della Capitale, che al momento non potrebbe essere più malconcio. Si tratta di una soluzione che permette di tenere insieme le esigenze di quanti ...

Manovra - il terrore di Sergio Mattarella su cosa può accadere Alla Camera e le voci sul discorso di fine anno : Lotta contro il tempo per approvare la Manovra anche alla Camera entro la fine dell'anno e, dunque, scongiurare il rischio dell'esercizio provvisorio, che potrebbe minare il futuro del governo. Il sospetto, più che fondato, è che in occasione del voto a Montecitorio vada in scena una replica di quan

Calabria : donna precipita dAlla finestra di un palazzo e muore sul colpo : Poche ore fa, in Calabria una giovane donna di 36 anni è tragicamente deceduta dopo essere precipitata dal quarto piano della sua abitazione. Gli inquirenti non hanno escluso nessuna pista, ma al momento l'ipotesi più accreditata pare sia essere quella che la donna sia stata gettata nel vuoto da qualcuno che non è stato ancora identificato. A ritrovare priva di vita la 36enne è stata una vicina di casa che ha immediatamente chiamato i sanitari ...

Via Genocchi - precipita dAlla finestra e muore : Fanno un buco nel muro ma sono braccati da Ivri: fallisce colpo da 100mila euro da Tacchini 3 Auto fuori strada dopo lo scontro alla rotonda, due donne ferite 4 Dopo una lite gli spacca un boccale di ...

Fasanese lancia dAlla finestra oggetti "sospetti" : intervengono i Carabinieri : FASANO - Ha iniziato a lanciare dalla finestra della sua abitazione oggetti che secondo lui erano 'sospetti'. È accaduto l'altra sera nel pieno centro cittadino. Protagonista un Fasanese di 57 anni, ...

Manovra - Renzi accusa Lega e M5s : “Avete mentito e truffato gli italiani il 4 marzo”. E Alla fine cita Lincoln : “Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre ma non potete ingannare tutti per sempre”. Matteo Renzi in aula al Senato conclude così il suo intervento, rivolgendosi al governo citando la famosa frase di Abramo Lincoln. “La realtà vi sta presentando il conto – afferma l’ex presidente del Consiglio – la flat tax c’è solo per gli evasori, il reddito di cittadinanza dispone solo di 3-4 ...

Milan - sprofondo senza fine : a San Siro la Fiorentina passa 1-0. Il Napoli sale a -5 dAlla Juventus : Prima la disfatta di Atene con l'Olympiacos, poi lo zero, di gioco, idee, col, fantasia, divertimento, di Bologna, infine la sconfitta interna di oggi a San Siro con la Fiorentina. senza contare lo 0-...

Manovra - il voto al Senato slitta a stasera. L’esame alla Camera Alla fine di dicembre : Bagarre in Aula al Senato in attesa del maxiemendamento. Il Tesoro deve dettagliare i fondi da accantonare

Ciclismo - cosa ne sarà del Team Sky? Governo Colombiano Alla finestra con una banca come sponsor - squadra attorno a Bernal : Il 2019 sarà l’ultima stagione del Team Sky nel Ciclismo che conta, la corazzata che ha dominato il mondo dei pedali nell’ultimo decennio scomparirà: il network di Murdoch ha infatti deciso di non rinnovare più la sponsorship e dunque lo squadrone britannico rischia di essere totalmente smantellato a meno che non si trovi un nuovo finanziatore di un certo livello. Arriva una clamorosa indiscrezione riportata da Beppe Conti durante ...

GUERRA NUCLEARE - PUTIN : 'SAREBBE FINE CIVILTÀ'/ Prima l'Allarme - poi 'lezione di democrazia' su Brexit : GUERRA NUCLEARE, l'allarme di Vladimir PUTIN. Il presidente russo alla conferenza stampa di FINE anno 'Il mondo sottovaluta il rischio: questione è seria'.

Calciomercato - sì Alla proroga : la finestra invernale chiude il 31 gennaio : La Lega Serie A fa retromarcia sulla finestra invernale del Calciomercato. La Confindustria del calcio italiano aveva infatti fissato le date per il mercato di riparazione tra il 3 e il 18 gennaio ...

Calciomercato - sì Alla proroga : la finestra invernale chiude il 31 gennaio : La Lega Serie A fa retromarcia sulla finestra invernale del Calciomercato. La Confindustria del calcio italiano aveva infatti fissato le date per il mercato di riparazione tra il 3 e il 18 gennaio ...

“Tormentata fino Alla fine” - 16enne bullizzata a scuola trovata morta in casa : Per gli amici l'adolescente si sarebbe tolta la vita perché continuamente presa di mira dai bulli in classe tanto da essere letteralmente terrorizzata dal ritorno a scuola.Continua a leggere

Putin : “Il mondo sottovaluta il rischio di una guerra nucleare. Può portare Alla fine del civiltà e del pianeta” : Una conferenza stampa di fine anno davanti a 1700 giornalisti accreditati. Un numero record. Davanti a loro parla Vladimir Putin, che parla di sfide economiche e, soprattutto, minacce militari. “Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare“, ha detto il presidente russo, sottolineando come lo “sfacelo” del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di uscire dal trattato Inf, ...