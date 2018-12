NG-VX | il case per PC senza compromessi

La gioia del Natale per gli anziani nelle case di Riposo : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca AL, CONSIGLI PER PROTEGGERE DAL GELO I CONTATORI D'ACQUA 5 giorni ago ASCOLTA RSC

Botta autostrade a Capodanno Ecco tutti i rincari al casello. Il Mit : "A lavoro per evitarli" : Non poteva mancare nemmeno quest'anno la consueta 'Botta di Capodanno' sui pedaggi autostradali. autostrade per l'Italia di fatto ha ottenuto l'aumento delle tariffe dello 0,81 per cento a fronte di ...

Influenza : aumenta il rischio con le case affollate a Natale - ecco i trucchi per evitarla : Durante le vacanze di Natale è alta la probabilità di trovarsi in case “affollate” o luoghi chiusi con molte persone con le quali si scambiano anche baci e abbracci: un ambiente ideale che favorisce la circolazione dei virus Influenzali. Una delle strategie migliori per migliorare la qualità dell’aria è sicuramente arieggiare frequentemente le stanze, ed utilizzare ad esempio oli essenziali. Importantissimo poi lavarsi ...

Ragusa - il sindaco nelle case di riposo per gli auguri di Natale : Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, oggi, si recherà in visita alla Casa di Ospitalità Iblea e alla casa di riposo San Giuseppe per auguri di Natale

Crostacei e mozzarelle 'non a norma' : multe per 36mila euro nel casertano - : In quest'ultima settimana i carabinieri forestali della provincia di Caserta hanno proceduto ad attività di controllo sui prodotti alimentari destinati al consumo nel periodo natalizio. La diffusa ...

Manovra - il maxi-emendamento slitta e scoppia la bagarre. Forza Italia si volta per protesta. E casellati : “Governo rispetti Senato” : Bagarre in Senato dopo l’annuncio in Aula da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dello slittamento dei lavori e del voto di fiducia a sabato, per il mancato arrivo del maxi-emendamento sulla Manovra, ancora non pronto. L’ennesimo tentennamento ha provocato prima la reazione furente delle opposizioni, dal Pd a Leu, fino a Forza Italia. Poi, la reazione della presidente dell’aula di Palazzo Madama, la ...

Clan Spada - confermato metodo mafioso per racket case popolari a Ostia - : La corte d'appello di Roma ha mantenuto le condanne emesse in primo grado per oltre 50 anni di carcere nei confronti di sette componenti del Clan. Un imputato alla corte giudicante: "Quando esco ...

Ostia - 7 condanne in appello a clan Spada per racket delle case popolari : “Metodo mafioso”. Urla contro i giudici : “Buffoni” : Si è chiuso con la conferma delle sette condanne per oltre 50 anni di carcere comminate in primo grado il processo d’appello legato al cosiddetto racket delle case popolari del clan Spada di Ostia. Gli imputati rispondevano, a vario titolo, di minacce, violenze, sfratti forzati da alloggi popolari e una gambizzazione. Il tutto aggravato dal metodo mafioso, riconosciuto dai giudici, con cui il gruppo teneva sotto scacco un pezzo di litorale ...

A caserta i buoni per i libri scolastici li pagano i richiedenti asilo : La città campana ha ricevuto un premio come modello di accoglienza di profughi e rifugiati, che a loro volta hanno innescato un circolo virtuoso di solidarietà. Leggi

caserta - muore a 21 anni per una neoplasia all'ospedale Pascale di Napoli : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane ragazza, si è verificata nella provincia di Napoli causando grande sgomento e dolore nella comunità in cui viveva la vittima. Si tratta di Mariarosaria Sgambato, ragazza di appena ventuno anni, originaria del piccolo comune di San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, ricoverata oramai da diverso tempo all'ospedale Pascale della città partenopea a causa di una ...

Resta incastrata con la testa tra auto e casello : per liberarla arrivano i vigili del fuoco : E' successo a Desenzano. I pompieri sono riusciti a spostare il veicolo senza mettere a rischio la salute dell'automobilista

Brescia - moldavo fermato devasta sala in caserma : per lui espulsione : È stato colpito da provvedimento di espulsione l"uomo di origine moldava protagonista di una serie di violenze compiute all"interno della caserma dei carabinieri di Verolanuova (Brescia).L"uomo stava camminando per le vie del paese, quando è stato fermato dai militari per un semplice controllo. Essendo sprovvisto di documenti, come da prassi, lo straniero è stato caricato sulla gazzella e condotto in caserma per poter essere sottoposto a tutti ...