Leonardo DiCaprio elogia Milano sempre più verde Sala ringrazia e lo invita

huffingtonpost

: DiCaprio fa i complimenti a Milano: “Città sempre più verde” - SkyTG24 : DiCaprio fa i complimenti a Milano: “Città sempre più verde” - OptiMagazine : Beppe Sala invita Leonardo DiCaprio a Milano dopo un post su Instragram - rep_milano : Leonardo DiCaprio e l'elogio della Milano verde su Instagram: 'Più alberi per fermare il cambiamento climatico' [ne… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Elogio disi congratula con la città sul suo profilo Instagram per il piano 'green' che prevede di piantare 3 milioni di alberi in città entro il 2030. "è l'ultima città ad avere abbracciato" un piano per diventarepiù"in modo significativo", ha scritto l'attore, molto attivo sulle tematiche ambientaliste, postando una foto del Duomo con le palme che decorano il giardino della piazza.Visualizza questo post su Instagram#Regram #RG @greenmatters: Milan is the latest city to embrace "going green" in a major way. According to the 'Associated Press,' the Italian city revealed plans to plant 3 million trees by the year 2030. Some of their plans to make the metropolis more green include turning a no-longer-operating freight railway network into a series of park, planting trees in more than 2,000 schoolyards, ...