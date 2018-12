È stato scoperto un cavallo militare di imponenti dimensioni a Pompei 

agi

: Agli spacciatori di fake news de noantri, tutti gongolanti perché il cattivone Spiegel di Merkellandia ha scoperto… - sonolucadini : Agli spacciatori di fake news de noantri, tutti gongolanti perché il cattivone Spiegel di Merkellandia ha scoperto… - tenersiancora : ho appena scoperto che c’è stato un cambio di programma e quindi non passerà la vigilia dai nonni, bella merda - liiiieeeennn : sto vedendo a caso dei video su yt e a quanto pare ho scoperto che un tizio è stato querelato dalla ex e ora le deve 7k sterline -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Scoperto un terzodi razza con ricca bardaturanella stalla di Civita Giuliana, nel corso della recente campagna di scavo.Nella zona Nord fuori le mura del sito archeologico di Pompei, lo scorso marzo un'operazione congiunta del Parco Archeologico con la procura di Torre Annunziata coordinata dal procuratore capo Alessandro Pennasilico e dall'aggiunto Pierpaolo Filippelli, il Comando Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata e il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli avevano dato avvio a un importante intervento di scavo per fermare i tombaroli che saccheggiavano il patrimonio archeologico dell'area.L'intervento aveva portato alla luce una serie di ambienti di servizio di una grande villa suburbana conservata in maniera eccezionale, con diversi reperti (anfore, utensili da cucina, parte di un letto in legno di cui è...