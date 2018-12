Striscia | Tapiro d' oro ad Arrivabene

Barbara d'Urso - tapiro in diretta a Pomeriggio 5/ Video - la consegna dalle veline di Striscia La Notizia : Barbara d'Urso riceve un nuovo tapiro d'oro in diretta a Pomeriggio 5. La consegna arriva dalle veline di Striscia La Notizia, Shaila e Mikaela

Striscia la notizia consegna il tapiro a Stefano Gabbana : la reazione dello stilista : Striscia la notizia, tapiro d’oro per Stefano Gabbana: ecco che cosa vedremo stasera tapiro d’oro per Stefano Gabbana che, come vedremo questa sera a Striscia la notizia, è stato intercettato da Valerio Staffelli dopo le polemiche dello spot in Cina. Sul web e sui social si è parlato tantissimo del caso ma, per la prima […] L'articolo Striscia la notizia consegna il tapiro a Stefano Gabbana: la reazione dello stilista proviene ...

Striscia La Notizia - tapiro a Stefano Gabbana : “La questione cinese? Spiacente. Ma è più fumo che arrosto - sui nostri account l’80% dei commenti sono di finti profili” : Stefano Gabbana alle prese con tapiro D’Oro. Dopo la “vicenda cinese” e il mare di polemiche che ha travolto la maison italiana, Valerio Staffelli ha raggiunto uno dei due stilisti che alla domanda “ma cosa è successo con i cinesi? Cosa avete combinato?”, ha risposto: “Siamo molti spiacenti. Conosciamo la popolazione, ma non pensavamo se la prendessero. Non pensavamo di fare un errore così grosso”. E ...

Tapiro social per Wanda Nara : le veline di Striscia e la consegna (speciale) alla moglie di Icardi : Le veline e il primo Tapiro social a Wanda Nara: l'inedita consegna di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva alla moglie di...

Tapiro social per Wanda Nara - le Veline di Striscia La Notizia e la consegna (speciale) alla moglie di Icardi : Le Veline consegnano il primo Tapiro social a Wanda Nara: l’inedita consegna di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva alla moglie di Mauro Icardi Di solito si parla di ‘consegna del Tapiro d’Oro’, ma questa sera per la prima volta non sarà Valerio Staffelli a comparire a Striscia La Notizia nelle vesti di Tapiroforo, bensì le due Veline. Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva consegneranno a Wanda Nara il Tapiro social. ...

Striscia la notizia - umiliazione senza precedenti a Massimo Ferrero. Tapiro? Molto peggio : A Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, Massimo Ferrero riceverà un doppio Tapiro d'oro dopo che la Guardia di Finanza gli ha sequestrato beni per 2,6 milioni di euro. Il presidente della ...

Striscia la notizia : Tapiro d'oro a Jury Chechi : Tapiro d'oro per Jury Chechi . Striscia la notizia ha consegnato il premio satirico all'ex campione degli anelli per non essere stato invitato alla festa dei 150 anni della Federazione Ginnastica d'...

Milan - Higuain riceve il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia : Gonzalo Higuain riceverà questa sera, mercoledì 14 novembre, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) il secondo Tapiro d’oro della sua “carriera”. Il motivo è legato all’espulsione e e al rigore sbagliato nel match di domenica sera a San Siro contro la Juventus. Il calciatore del Milan, intercettato nel centro sportivo di Milanello dal popolare […] L'articolo Milan, Higuain riceve il Tapiro d’oro di ...

Milan - a Higuain il Tapiro di Striscia : 'Felice per l'affetto dei tifosi' : Rigore sbagliato, proteste, rosso, due giornate di squalifica e adesso anche il Tapiro. Gonzalo Higuain , attaccante rossonero, si ricorderà di questo Milan-Juve per un po' di tempo, come protagonista ...

Striscia la Notizia - Antonella Clerici e la frecciata alla Isoardi : Valerio Staffelli la premia con il Tapiro : La frecciatina di Antonella Clerici nei confronti di Elisa Isoardi e della sua rinnovata Prova del cuoco non è di certo passata inosservata a tal punto da essere stata premiata da Valerio Staffelli ...

Striscia - Tapiro per Riccardo Scamarcio in compagnia dell'ex Valeria Golino : cosa è successo : Questa sera, prima della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2018 che seguiremo in diretta su Leggo.it , a Striscia la notizia l'attore Riccardo Scamarcio riceverà il Tapiro d'oro dopo le ...

Striscia La Notizia – Wanda Nara rischia 4 mesi di carcere : Valerio Staffelli le consegna il Tapiro d’Oro [VIDEO] : Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Wanda Nara: per la moglie di Icardi chiesti 4 mesi di carcere per la pubblicazione del numero di telefono di Maxi Lopez sui social Wanda Nara rischia 4 mesi di carcere per aver reso pubblico sui social il numero di telefono dell’ex marito Maxi Lopez. Proprio per questo motivo Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, ha consegnato il Tapiro d’Oro alla moglie di Icardi, ...

Striscia - tapiro a Wanda Nara : rischia il carcere per aver diffuso i dati di Maxi Lopez : Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà a Wanda Nara il tapiro d'oro . La moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali, ...

Striscia la Notizia replica a Fedez/ Il rapper non risponde. Non vuole nessun tapiro e pensa al suo nuovo tour : Striscia La Notizia replica alle accuse di Fedez in merito alla battuta sull'operazione del figlio Leone. "È stato tutto un complotto per farti attapirare!"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:00:00 GMT)