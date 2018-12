Roma | circoncisione in casa | muore un bambino | un altro è ricoverato in gravi condizioni

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 dicembre 2018) Unè morto e unin ospedale indopo essere stati sottoposti ad unarituale in. È successo domenica mattina a Monterotondo, vicino. Secondo una prima ricostruzione della polizia, a praticare l’operazione è stato un sedicente medico che ha eseguito l’operazione inai due bambini di origine nigeriana: durante la pratica i piccoli hanno perso molto sangue e, quando le lorosono apparse, i genitori hanno dato l’allarme chiamando il 118. Per uno dei due bambini però non c’è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto in ospedale.L'articoloinun, uninproviene da Il Fatto Quotidiano.