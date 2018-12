Open Arms ora attacca Salvini I tuoi figli si vergogneranno

Oltre 200 migranti su nave Open Arms - Salvini : 'Porti italiani chiusi' - L'ong : 'I tuoi discendenti si vergogneranno di te' : nave Open arms, Ong e bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati, chiede un porto italiano dopo il rifiuto di Malta , che ha sbarcato, giustamente, una donna e un bambino, . I porti italiani sono ...

Gino Strada : "Salvini chiude i porti alla Open Arms? Da lui - sempre volgarità e bullismo davanti alle tragedie" : Salvini chiude i porti per la nave Open Arms carica di migranti e Gino Strada, fondatore della Ong Emergency, dice la sua sulla vicenda."In linea con tutte le dichiarazioni precedenti del ministro. La solita volgarità, assenza di umanità, il solito bullismo nell'affrontare quelle che sono tragedie per altre persone", ha detto Strada all'Adnkronos. Il divieto d'accoglienza posto dal ministro dell'Interno allo sbarco nei porti ...

Migranti - Diego Bianchi (Zoro) : “Solidarietà criminalizzata da oltre un anno”. Open Arms : “Siamo lasciati soli” : Nel giorno in cui Open Arms organizza a Roma la manifestazione Materiale Resistente, una delle sue navi nel giro di poche ore localizza e salva i Migranti di tre diversi gommoni. In tutto, 307 persone, tra cui un neonato di due giorni, nato sulle spiagge libiche. Durante l’incontro promosso dalla Ong fondata da Oscar Camps, hanno preso la parola simpatizzanti, sostenitori e volontari. “Ormai da oltre un anno e mezzo si assiste alla ...

