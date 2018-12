Manovra | i tempi slittano ancora Esame alla Camera il 28-29 dicembre

Manovra alla Camera il 28 e 29 dicembre : i tempi slittano ancora : Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sarà all'esame della commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29. Si ...

Manovra - slittano ancora i tempi Alla Camera il 28 e 29 dicembre : Si allungano i tempi per il varo della Manovra Alla Camera dopo l'ok del Senato. Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sara' all'esame della commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula i Segui su affaritaliani.it

Manovra : sospesi i lavori in attesa del maxiemendamento. Giallo sui tempi : L’Aula del Senato ha sospeso i propri lavori - inizialmente fino alle 16, poi lo stand by è proseguito per la convocazione dei Capigruppo, al momento ancora riuniti - in attesa del...

Ok Ue sulla Manovra - Conte in Senato : contenuti e tempi non cambiano DIRETTA : Ora 'l'azione di governo può proseguire a pieno ritmo senza gli effetti pregiudizievoli che una procedura di infrazione avrebbe comportato rispetto alle prerogative nell'esercizio di politica ...

Manovra - Conte in Senato : “Avvicinato posizioni senza mai arretrare. Reddito e pensioni partiranno nei tempi previsti” : “In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi“, tanto che “né i Contenuti, né la platea, né i tempi di realizzazione delle due misure”, Reddito di cittadinanza e “quota 100” per le pensioni, sono state modificate e “partiranno nei tempi che avevamo previsto”. Sono i punti cardine dell’informativa al Senato del premier Giuseppe ...

Pensioni - tempi più lenti imposti da Bruxelles : il retroscena sulla Manovra : Quota cento Pensioni e reddito di cittadinanza posticipati. Eppoi, rimodulazione di un numero cospicuo di agevolazioni, bonus e sconti fiscali, un tesoretto che finora nessun governo aveva mai ...

Che tempi ci sono per approvare la nuova versione della Manovra : La manovra arriverà nell’Aula del Senato giovedì o venerdì di questa settimana, ma il dato principale della giornata, dopo l’intesa nel governo sancita nel vertice notturno di Palazzo Chigi e in attesa della risposta dell’Europa, è che la commissione Bilancio di Palazzo Madama inizierà tra poche ore i suoi lavori dopo giorni e giorni di impasse e che in Aula arriverà un testo ...

Manovra - Conte da Junker : “scesi fino al 2 - 04% siamo ottimisti” Reddito nei tempi previsti : Conte vede Junker e si discute di Manovra, scesi fino al 2,04% Nella negoziazione con l’Ue per il saldo della Manovra “dal 2,4% siamo potuti scendere al 2,04%”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine dell’incontro a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. “Confidiamo di portare a casa una soluzione positiva”, ha aggiunto assicurando che comunque “Reddito di ...

Manovra - Conte : su deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito di cittadinanza e quota 100 nei tempi previsti : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

Manovra - Conte : su deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito di cittadinanza e quota 100 nei tempi previsti : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...