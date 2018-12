Almeno sette persone sono morte per l’esplosione di due autobombe a Mogadiscio | in Somalia

Incidente stradale a Edolo : coinvolte Almeno sette persone : Alle 8 in punto di questa mattina, Incidente stradale a Edolo, lungo via Guglielmo Marconi. Arrivata sul posto la polizia stradale e i volontari accorsi per aiutare le sette persone rimaste coinvolte. ...

Egitto - attacco contro autobus di cristiani : Almeno sette morti. L'Isis rivendica l'attentato : almeno sette cristiani copti sono stati uccisi, in Egitto , durante un assalto da parte di uomini armati. I terroristi hanno bloccato l'autobus sul quale viaggiavano i pellegrini, aprendo il fuoco ...

Egitto - attacco a tre bus pieni di cristiani copti : Almeno sette morti : sette morti e 14 feriti. Sarebbe questo il primo bilancio dell'attacco sferrato contro tre autobus di fedeli cristiani copti in Egitto. Lo sostiene il sito della tv panaraba Al Arabiya...

Almeno sette persone sono morte in un attacco suicida a Kabul - in Afghanistan : Almeno sette persone sono morte in un attentato suicida nelle vicinanze del più grande carcere di Kabul, la capitale dell’Afghanistan, nella giornata di mercoledì 31 ottobre. L’attacco è stato condotto contro un autobus che trasportava impiegati del governo afgano nella The post Almeno sette persone sono morte in un attacco suicida a Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

Pittsburgh - un uomo spara nella sinagoga e urla : “Gli ebrei devono morire”. Almeno sette vittime : Un uomo ha aperto il fuoco nella sinagoga Tree of Life Congregation di Pittsburgh e ha ucciso Almeno sette persone che stavano partecipando alla funzione religiosa dello Shabbat. Secondo alcuni testimoni gridava “tutti questi ebrei devono morire”. L’assalitore, che si troverebbe ancora all’interno dell’edificio, ha sparato anche contro gli agenti intervenuti dopo l’allarme lanciato intorno alle dieci di questa mattina, le ...

Pittsburgh - un uomo spara nella sinagoga e urla : “Gli ebrei devono morire”. Almeno sette vittime : Un uomo ha aperto il fuoco nella sinagoga “Tree of Life Congregation” di Pittsburgh, negli Stati Uniti. L’assalitore, che si troverebbe ancora all’interno dell’edificio, ha sparato anche contro gli agenti intervenuti dopo l’allarme lanciato intorno alle dieci di questa mattina (le quattro del pomeriggio in Italia). La polizia ha sigillato la zona intorno alla sinagoga e sta cercando di far uscire i fedeli. Notizie non ...