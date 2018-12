UK | fiducia consumatori ai minimi di cinque anni

Istat - fiducia in calo a dicembre : giù per i consumatori - imprese ai minimi da due anni : MILANO - Finale d'anno in calo per la fiducia di consumatori e imprese. Secondo i dati Istat, l'indice che riassume le aspettative sul fronte delle famiglie ha segnato un calo da 114,7 a 113,1; anche ...

Germania - l'indice GFK segnala stabilizzazione fiducia consumatori : Si stabilizza la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l' indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, reso noto dal GFK ...

'La fiducia dei consumatori è cresciuta - ma durerà poco'. Parla il signor Conad : In generale, Pugliese trova l'approccio di questo governo contraddittorio e poco focalizzato a rimettere in moto l'economia. "Faccio un esempio, si danno gli incentivi per le auto elettriche ma poi ...

"La fiducia dei consumatori è cresciuta - ma durerà poco". Parla il signor Conad : In cima alle preoccupazioni degli italiani c'è il posto di lavoro, al secondo l'andamento dell'economia nazionale e al terzo la salute. Lo dice Nielsen, che ha pubblicato i dati sul terzo trimestre del 2018, che indicano un aumento della fiducia dei consumatori rispetto allo stesso periodo dello sco

Nielsen : “Cresce fiducia dei consumatori : +7. Su anche la propensione all’acquisto. Dati in controtendenza rispetto all’Ue” : Torna a crescere la fiducia dei consumatori italiani, dopo due trimestri consecutivi di flessione. Un risultato in controtendenza rispetto a quanto avviene il Germania e Francia e migliore di ogni altro Paese europeo, compresa la Spagna (+5 punti). anche se, nonostante il +7, l’Italia resta a quota 69 ben al di sotto della media europea, stabile a quota 87. È quanto emerge dalla Conference Global Consumer Confidence Suvery svolta in ...

Usa : la fiducia dei consumatori permane stabile ed elevata : New York, 07 dic 22:45 - , Agenzia Nova, - La fiducia dei consumatori nell'economia degli Stati Uniti è rimasta stabile a dicembre, poiché un'economia forte e una crescita occupazionale sostenuta hanno continuato a sostenere il sentimento di fiducia dei consumatori americani. Lo scrive il "Wall Street Journal". L'Università del Michigan ha ...

Crisi Italia : fiducia consumatori e imprese italiane in ribasso a novembre secondo Istat : Si tratta quindi di dati attualissimi che vanno a descrivere ulteriormente quello che è lo stato di salute dell'economia Italiana già definito dalle recenti indicazioni sul prodotto interno lordo. ...

Istat : cala fiducia consumatori - imprese : 11.05 cala a novembre la fiducia di consumatori e imprese:l'Istat stima per il mese una flessione dell'indice per i consumatori da 116,5 a 114,8, mentre l'indice per le imprese va da 102,5 a 101,1 L'umore delle imprese, dopo la crescita della seconda metà del 2017, entra in fase di stasi nel I semestre 2018 e comincia a scendere da luglio 2018.I consumatori,spiega l'Istat,sono preoccupati invece soprattutto dal deterioramento di giudizi e ...

