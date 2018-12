Infermieri ma col master | in arrivo 90 corsi di specializzazione per laureati in

Concorso psicologo in Abruzzo - tecnico biomedico - Infermieri e fisioterapista a Napoli : In questo articolo torneremo a segnalare di nuovi concorsi pubblici e selezioni in campo sanitario, per la professione di psicologo, tecnico di laboratorio, infermiere e fisioterapista. I bandi, con scadenza fissata fino al 10 dicembre, verranno espletati presso l'ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, per il ruolo di psicologo e presso l'Istituto Nazionale per la Cura dei Tumori 'Giovanni Pascale' di Napoli, per la professione tecnico biomedico, ...