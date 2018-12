Gucci | la moda di domani tra le memorie di Ercolano e Pompei

Annunci di lavoro nella moda : Gucci assume 400 persone - ecco come candidarsi : Se l'universo della moda ti ha sempre affascinato non potrai lasciarti scappare questa occasione. Gucci, la famosa casa d'abbigliamento fiorentina, ha avviato una procedura di selezione per l'assunzione di ben 400 persone entro la fine di quest'anno. Diversi i profili ricercati così come le sedi che andranno coperte, non solo in Italia ma in tutto il mondo.Continua a leggere