Courmayeur e Cortina | l’inverno in montagna con Veuve Clicquot

vanityfair

: RT @fabiomarelli: Dove sciare costa meno comparando skipass+pernottamento, abitazione privata. Dati @holidu @discoradioIT Pinzolo 76€ Val… - MassimoTraverso : RT @fabiomarelli: Dove sciare costa meno comparando skipass+pernottamento, abitazione privata. Dati @holidu @discoradioIT Pinzolo 76€ Val… - fabiomarelli : Dove sciare costa meno comparando skipass+pernottamento, abitazione privata. Dati @holidu @discoradioIT Pinzolo 76… - RediStefano : RT @antonio_bordin: Dopo gli applausi alla Prima della Scala, per #Mattarella l’ovazione alla Prima di Palermo. Poi continuerà il tour fra… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018)fa brillare la2018/209 con due progetti nelle due località più amate (e più chic).d’Ampezzo e. Il progetto Clicq-ortina al prestigioso Hotel de la Poste diprevede una serie di eventi tra dicembre e gennaio per creare il primo «aperitivo glam», con l’inaugurazione di una lounge al piano terra dell’hotel che ogni sera diventerà il punto di riferimento per l’aperitivo e il dopo cena.MANGIARE BERE E BRINDARE ALLLA YELLOW LOUNGE DIDall’unione dello stile elegante e raffinato della Maison con i colori caldi e i legni pregiati che caratterizzano la vera essenza de la «Posta», nasce la Yellow Lounge, personalizzata con arredi e accessori originali firmati. Ogni sera sarà qui il posto per drink pre o post cena, con una parola d’ordine: mixologia. E signature cocktail a base diRich, il prodotto ...