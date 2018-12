Che cos' è l' archeologia? Un viaggio | poetico | a caccia di Bianconiglio

Andrew Blancos - un brand di abbigliamento creato dal vastese Marco MarChesani con Andrea Vitulano : "Ci siamo conosciuti grazie ad amici comuni - racconta Marco, studente di economia alla Cattolica di Milano - e c'è stata subito intesa vista la nostra passione per l'abbigliamento. Abbiamo lavorato ...

Solstizio d'inverno : 9 cose Che - forse - non sapevi : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Solstizio d’Inverno : cos’è e perché Google lo festeggia con un Doodle : Scocca oggi 21 dicembre il Solstizio d’Inverno 2018: alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana) inizia l’inverno astronomico. L’evento è celebrato da Google con un Doodle. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore ...

Carlo e Diana - la pazzesca verità dopo 40 anni : perché lui fu costretto a sposarla : Il suo dovere era quello di sposarsi e mettere al mondo un erede per la corona. In quel periodo la regina e Filippo erano impazienti e, soprattutto, erano contrariati per l'atteggiamento del figlio. ...

La Guardia Costiera ha scoperto un mercato del pesce scaduto (anChe nel 2010) : C'era anche pesce scaduto addirittura nel 2010, spacchettato, rietichettato e pronto per essere venduto a ignari consumatori in vista delle festività di Natale o di Capodanno. La Guardia Costiera l'ha intercettato e sequestrato in depositi di Bisceglie, in Puglia. In un altro caso era pesce scaduto nel 2013, scoperto in depositi siciliani, a Sciacca, Porto Empedocle, Palermo. Sono due dei numerosi episodi di frode ...

La Guardia Costiera ha scoperto un mercato del pesce scaduto - anChe nel 2010 - : C'era anche pesce scaduto addirittura nel 2010, spacchettato, rietichettato e pronto per essere venduto a ignari consumatori in vista delle festività di Natale o di Capodanno. La Guardia Costiera l'ha ...

Lo spirito del Natale si impossessa di MiChelle e Aurora non potrà restarne immune : ecco cosa hanno combinato : “Ormai è diventata tradizione e quindi, anche quest’anno, ecco il nostro magico video di Natale!! Questa volta ho reclutato (in modo assolutamente spontaneo e volontario) la mia povera figlia per una missione speciale: portare lo spirito Natalizio nelle vostre case e ringraziarvi per tutto l’affetto che ci dimostrate Buon Natale a tutti!!”. Così Michelle Hunziker presenta il simpatico video natalizio postato in questi ...

Uomini e donne - dramma per l'ex tronista Andrea Damante : Che cosa gli hanno rubato : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne , è stato derubato. Lo ha confessato lui stesso su Instagram . Mentre si trovava a pranzo in un ristorante, con ogni probabilità a Milano , qualcuno gli ...

Cosa avranno in comune le persone nell’immagine? Che non sono persone : Conosci una delle persone in queste immagini? Rispondo io per te. No, non le conosci e il motivo è molto semplice e non riguarda età, estrazione sociale o posizione geografica. Nessuno al mondo può conoscere [...] L'articolo Cosa avranno in comune le persone nell’immagine? Che non sono persone è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Fisco - pensioni - tagli : la lista di Di Maio delle cose fatte Fact Checking voce per voce : Il vice premier pubblica su Facebook un elenco delle riforme promesse e contenute nella Legge di Bilancio. Ma dice sempre tutta la verità?

Cos'è l'ascensore sociale e perché è importante : ... reddito e ricchezza: la persistenza tra generazioni in Italia" che porta la firma di Giovanni D'Alessio e di Luigi Cannari, ricercatori del dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia.

Cosa ha fatto davvero il governo del cambiamento con la legge di bilancio : fact Checking : Con la legge di bilancio (quasi) pronta per essere discussa dal Senato della Repubblica è il momento di fare un piccolo bilancio di quanto realizzato dal governo guidato dal Presidente Giuseppe Conte. L'elenco da cui partire lo offre il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: ma le cose stanno realmente così?Continua a leggere

La commissione “costi-benefici” sulle grandi opere dirà Che la TAV non va fatta - scrive Bloomberg : La commissione incaricata dal governo di analizzare i costi e i benefici della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (la TAV) si dichiarerà contraria al progetto perché economicamente non conveniente. Lo scrive Blooomberg, che sostiene di aver avuto accesso a fonti vicino alla

L'analisi costi benefici sulla Tav dimostra Che l'Italia è ancora inaffidabile : Accantonata per il momento la trattativa con Bruxelles per la manovra e rassicurati i mercati, si riapre un altro fronte di incertezza su cui l'Italia dovrà dare spiegazioni all'Unione europea: completare la realizzazione della linea alta velocità Torino Lione non è economicamente conveniente. Sarà