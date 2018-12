All' aeroporto di Catania Presepi di Caltagirone in mostra

Stoccarda - sistemi violati in aeroporto Scatta l’Allarme terrorismo : 4 ricercati : Violato il sistema di sicurezza dell’aeroporto. La polizia ha esteso il livello di emergenza ad altri scali tedeschi: ricercati quattro sospetti

Stoccarda - Allarme terrorismo in aeroporto : violato sistema di sicurezza - 4 persone ricercate : Allerta in Germania. Secondo quanto riferisce la Dpa, è stato violato il sistema di sicurezza all'aeroporto di Stoccarda e si cercano almeno quattro persone. Si valuta l'ipotesi di una matrice terroristica dietro l'accaduto. Secondo Bild l'allarme è stato esteso dalla polizia ad altri 14 scali tedeschi.Continua a leggere

Doppia stoccata di Toninelli a Salvini : "Non conosce il dossier sull'aeroporto di Firenze. Tassisti preoccupati dAlla sua visita a Ncc" : La nuova pista per l'aeroporto di Firenze Peretola, 'sponsorizzata' dallo stesso vicepremier Matteo Salvini? "E' sempre bello dire 'costruiamo una cosa nuova', è suggestivo, ma servono 150 milioni, con i soldi dei cittadini la facciamo solo se serve". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista all'Adnkronos.Su Peretola "è in corso un'analisi costi benefici. E' un aeroporto collegato ...

Allerta All’aeroporto Gatwick di Londra - scalo chiuso per ore : droni sulla pista : Uno degli aeroporti più frequentati di tutta la Gran Bretagna bloccato da mercoledì sera per la presenza di droni che sorvolano l'area delle piste impedendo di fatto il normale decollo e atterraggio degli aerei di linea.Continua a leggere

Lo scultore Alejandro Marmo dona opera All'aeroporto di Fiumicino : Roma, , askanews, - "El Abrazo", l'abbraccio, così si chiama l'opera che lo scultore argentino Alejandro Marmo ha donato all'aeroporto di Fiumicino. L'opera, realizzata in lamiera di ferro e alta 4 ...

Voli extra natalizi All'Aeroporto di Milano Bergamo : L'Aeroporto di Milano Bergamo presenta una programmazione dei Voli aggiuntivi operati durante le festività natalizie, operati da Blue Panorama per Reggio Calabria, Albastar per Catania e Palermo, ...

