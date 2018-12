Verso la scaldata di Natale

retemeteoamatori

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Dopo il transito della perturbazione atlantica nel corso della notte con nevicate fino in pianura al nord-ovest, la pressione è in fase di temporaneo aumento. Nonostante cio’ sappiamo bene come in Inverno l’alta pressione non sia sinonimo di tempo soleggiato ovunque ma porta con se anche nuvolosità nebbie e locali piovaschi. Le temperature saranno in aumento soprattutto in quota grazie alle correnti oceaniche con valori sopra media fin 8°C. Pensate che nel weekend toccheremo fin 12°C a 1500m.! Insomma avremo una parziale retromarcia del freddo tipicico dell’Inverno. Andiamo nel dettaglio delle previsioniMeteo weekend Venerdì avremo nebbie presenti in Val Padana, nuvoloso al centro ma asciutto salvo(qualche locale piovasco sui rilievi) mentre al sud sarà soleggiato. Venti in rinforzo di Libeccio sul nord Tirreno mentre di foehn sulle Alpi di confine ove sono ...