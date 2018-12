Spazio | Parmitano | al via l' addestramento specifico per Beyond

Spazio - Missione “Beyond” : al via l’addestramento specifico per l’astronauta Luca Parmitano : Ieri, 19 dicembre, alle 21, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si è svolta la seconda edizione del Premio SpazioCinema, realizzata in collaborazione con il Giornale dello Spettacolo del gruppo Globalist. A salire sul parco artisti, scrittori e scienziati che si sono distinti nel corso dell’anno per attività che, volontariamente o involontariamente, hanno favorito la diffusione della cultura scientifica in generale e ...

Spazio - Luca Parmitano : “E’ un’impresa globale - bisogna estendere la partecipazione” : “L’esplorazione spaziale è un’impresa globale: deve essere un’impresa globale. Servono risorse non solo finanziarie ma anche intellettuali e umane da tutte le parti”. Lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano interpellato sul futuro dell’esplorazione spaziale a margine dell’inaugurazione della scuola di volo Alitalia. “Spero in un futuro di integrazione globale” in questo settore, ha ...

Spazio - per Parmitano 7 esperimenti italiani dell'Asi : ... per tutti coloro che hanno meno di 20 anni e che non hanno mai visto il mondo senza la Stazione spaziale internazionale, la Iss rappresenti il sogno possibile di un mondo in cui la scienza, la ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : la ISS un esempio unico di cooperazione internazionale : La Stazione Spaziale internazionale festeggia 20 anni: secondo l’astronauta Luca Parmitano “è il più grande esempio di come sia possibile raggiungere un obiettivo importante al di là di qualsiasi ideologia“, un esempio unico di cooperazione internazionale che promette di portare l’uomo e l’esplorazione spaziale ancora più lontano, ha spiegato AstroLuca, in collegamento dalla base di Baikonur, in Kazakhstan (dove si ...

Spazio - il 20 Parmitano presenta in Asi gli esperimenti di Beyond : Mosca, askanews, - Scongiurato il pericolo di possibili ritardi nella programmazione delle future missioni spaziali, dopo l'incidente alla Soyuz Ms-10 dell'11 ottobre 2018, si procede spediti verso la ...

Spazio - Luca Parmitano presenta all’Asi gli esperimenti di Beyond : Si continua a lavorare per la missione Esa Beyond dell’astronauta italiano Luca Parmitano: il lancio è previsto per luglio 2019. Il tenente colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare, in questi giorni, è stato impegnato a sostenere (e superare brillantemente) gli impegnativi esami di qualifica. Intanto martedì 20 novembre 2018, Parmitano in collegamento con l’Agenzia spaziale italiana dal centro addestramento ...

Spazio - Luca Parmitano presenta all'Asi gli esperimenti di Beyond : Mosca, 15 nov., askanews, - Scagionato il rischio di possibili ritardi nella programmazione delle future missioni spaziali, dopo l'incidente alla Soyuz Ms-10 dell'11 ottobre 2018, si procede spediti ...