Manovra | accordo con Ue | Salvini | Iva non aumenta Spettro delle clausole di

Pensioni - come cambiano dopo l’accordo sulla Manovra con Bruxelles : Il maxi-emendamento alla legge di Bilancio presentato al Senato modifica le Pensioni sotto più punti di vista: da una parte c'è il finanziamento (ridimensionato) della quota 100, dall'altro il taglio alle Pensioni d'oro (sopra i 100mila euro) e lo stop alle indicizzazioni per gli assegni mensili superiori ai 1.522 euro.Continua a leggere

Manovra 2019 - raggiunto accordo con Ue : evitata procedura di infrazione - Sky TG24 - : La Commissione resta però vigile sui conti italiani: a gennaio il giudizio finale. Moscovici: "Vittoria del dialogo". Conte al Senato: "Non abbiamo ceduto sui contenuti". Rivista la crescita del Pil ...

Manovra : accordo raggiunto con l'Ue - per il Governo Quota100 e rdc non si toccano : accordo trovato sulle misure in materia previdenziale più volte sbandierate dal Governo Lega-stellato: dopo una lunga trattativa che ha visto il Premier Conte impegnato per molte settimane, il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha annunciato che non ci sarà nessuna procedura per debito contro l'Italia. Dombrovskis: 'Non è la soluzione ideale' Per il commissario europeo, però, la soluzione adottata dal Governo ...

Manovra - accordo condizionato : la Commissione vigila sul testo ora in Aula : 'Ognuno la interpreterà a modo suo'. La previsione fatta ieri sera dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti si è rivelata azzeccata. La procedura d'infrazione non c'è. O meglio la Commissione sospende ...

Manovra - Tajani : Accordo con Ue non basta per risolvere problemi economia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - la Commissione Ue decide di non avviare la procedura d'infrazione : 'Accordo non perfetto' : Dombrovskis ha voluto infine tributare un ringraziamento al premier Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria "per il loro impegno personale" nella trattativa. Intanto è "pronto" l'emendamento ...

Manovra - accordo con l’Ue. Moscovici : vittoria del dialogo. Dombrovskis : evitata procedura - ma vigileremo : Dopo la notizia del raggiunto accordo Roma-Bruxelles sulla maovra, fonti Ue fanno sapere che la Commissione ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. Moscovici: è la vittoria del dialogo. ...

Manovra - accordo con l’Ue. Moscovici : crescita Pil 2019 - Italia ha cambiato stima da 1 - 5% a 1% : Dopo la notizia del raggiunto accordo Roma-Bruxelles sulla maovra, fonti Ue fanno sapere che la Commissione ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. Moscovici: è la vittoria del dialogo...

Manovra - accordo vicino con la UE : Quota 100 confermata - ma parte in forma leggera : La Manovra finanziaria è stata modificata e sulle due misure principali che restano Quota 100 e reddito di cittadinanza la spesa prevista per il 2019 scende di 4 miliardi. Per il capitolo pensioni e quindi per Quota 100 ci sono 2 miliardi in meno per il 2019, cioè si scende dai 6,7 miliardi inizialmente stanzianti, agli attuali 4,7. Tagli obbligati per evitare ulteriori strappi con la Commissione Europea e per ottenere il via libera alla ...

Manovra - Coldiretti : l’accordo con l’UE salva 5 miliardi di fondi europei : l’accordo sulla Manovra con l’Unione Europea evita una procedura di infrazione che avrebbe messo a rischio i fondi europei per l’Italia, che solo nell’agroalimentare valgono oltre cinque miliardi all’anno. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’esprimere apprezzamento per l’intesa raggiunta con la Commissione Europea che ha evitato la procedura per debito eccessivo che avrebbe potuto comportare una multa pari ad ...

Manovra - accordo con l’Ue. Moscovici : vittoria del dialogo : Fatto l'accordo Roma-Bruxelles. È quanto fanno sapere fonti del Mef. C’è stata dunque un’accelerazione nelle trattative nel tardo pomeriggio. Mercoledì mattina, i commissari nella loro ultima riunione dovrebbero dare l’ok ufficiale all’intesa...

Il governo ha fatto l'accordo con l'Europa sulla Manovra : ... Stefano Buffagni, osservando come 'la revisione di questo parametro sia già stata abbondantemente anticipata' perché 'i dati dicono che c'è un rallentamento dell'economia mondiale'. Ora al Senato Se ...

Manovra - la Commissione Ue approva l'accordo : Lo fanno sapere fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qui i dettagli ore 19.00 Il ddl Anticorruzione è legge È arrivato il via libera definitivo da parte della Camera. Il ddl è stato ...

Accordo sulla Manovra : scongiurata la procedura d'infrazione : Secondo il ministero del tesoro l'Accordo sui termini della Manovra economica, rivisti per evitare la procedura d'infrazione, dovrebbe essere stato finalmente raggiunto. Il nodo principale della trattativa ha riguardato le prospettive di crescita del nostro paese e l'evoluzione del debito pubblico in rapporto al PIL. L'impegno di tutti i paesi aderenti all'unione Europea dovrebbe essere quello di ridurre il rapporto verso un livello del 60% ...