Juve | Alex Sandro rinnova fino al 2023

Alex Sandro e la Juve insieme fino al 2023 : le cifre del rinnovo : Il terzino brasiliano ha rinnovato il proprio contratto con la Juventu, in scadenza nel 2020. Ritoccato verso l'alto anche l'ingaggio. L'articolo Alex Sandro e la Juve insieme fino al 2023: le cifre del rinnovo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - annunciato il rinnovo di Alex Sandro : il contratto del brasiliano prolungato fino al 2023 : Il club bianconero ha reso noto di aver prolungato il contratto dell’esterno brasiliano fino al 2023 L’avventura di Alex Sandro con la maglia della Juventus proseguirà almeno fino al 2023, in virtù del rinnovo ufficializzato proprio nel pomeriggio dal club bianconero. Alex Sandro – LaPresse/Spada Questo il comunicato del club campione d’Italia: ‘annunciamo con soddisfazione che il nostro rapporto con Alex ...

Juventus-Filipe Luis - Paratici ha in mano il dopo Alex Sandro : JUVENTUS FILIPE Luis- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Filipe Luis in vista della prossima estate. Situazione rinnovo Alex Sandro ancora in stand by, e Paratici già a lavoro per cercare di correre ai ripari. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus sarebbe pronta a sondare con grande insistenza la […] L'articolo Juventus-Filipe Luis, Paratici ha in mano il dopo Alex Sandro ...

La Juve pensa a Filipe Luis come vice Alex Sandro (RUMORS) : La Juventus non perde mai di vista le vicende dei calciatori in rotta con i club di appartenenza o in scadenza di contratto, per non farsi sfuggire occasioni importanti tali da arricchire l'organico di lusso di cui dispone. Ultimamente ad esempio segue con attenzione i movimenti di Paul Pogba che però, dopo l'esonero di José Mourinho dal Manchester United, si allontana dal trasferimento, annunciato dalla cronaca sportiva a gennaio. E quelli di ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Pogba-Alex Sandro a gennaio (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il principale obiettivo del club bianconero per la prossima sessione invernale è l'acquisto di un centrocampista di qualità e il nome piu' caldo è quello di Paul Poga. Il forte calciatore francese è stato escluso da Mourinho anche nell'ultima gara contro il Liverpool e avrebbe intenzione di lasciare la Gran Bretagna, in modo da giocare con maggiore continuità. La Juventus ...

Young Boys-Juventus - follia di Alex Sandro in area : rigore e vantaggio per gli svizzeri firmato Hoarau [VIDEO] : Il terzino brasiliano commette fallo su Ngamaleu in area di rigore, l’arbitro ci pensa e assegna agli svizzeri il penalty che Hoarau trasforma Young Boys in vantaggio a Berna, la Juventus costretta a rincorrere per colpa di un calcio di rigore trasformato da Hoarau. L’attaccante della formazione svizzera non sbaglia dal dischetto, nonostante Szczesny intuisca la traiettoria del pallone senza però toglierlo dalla porta. Un ...

Champions League Juventus - i convocati per lo Young Boys. Ok Alex Sandro : TORINO - Rifinitura e convocazioni per la Juventus , in vista del prossimo match di Champions League contro lo Young Boys , in programma domani sera allo Stade de Suisse, con calcio d'inizio previsto ...

Juve - Alex Sandro convocato per lo Young Boys. Poi titolare con il Torino? : Tornano Alex Sandro e Kean, non c'è Benatia, infiammazione al ginocchio destro,, così come i lungodegenti Barzagli e Khedira. Questo l'elenco dei convocati di Max Allegri per la trasferta di Berna ...

Champions - Juve recupera Alex Sandro : TORINO, 11 DIC - La Juventus recupera Alex Sandro per la trasferta di Champions League contro lo Young Boys. Il laterale sembra avere smaltito la contusione alla caviglia rimediata contro il Valencia, ...

Torino-Juventus del 15 dicembre - probabili formazioni : in dubbio Khedira e Alex Sandro : Torino-Juventus è l’incontro di cartello del sedicesimo turno del campionato di serie A 2018/2019. Si affrontano infatti le squadre in prima e sesta posizione della graduatoria provvisoria, che daranno vita ad una stracittadina molto sentita e molto attesa. I padroni di casa sono reduci da una serie di gare senza sconfitte e si sono issati in un piazzamento che, se ottenuto al termine del campionato, darebbe il diritto a partecipare alla ...

Juve - Alex Sandro rinnova : ma tre club lo vogliono : Nonostante l'accordo raggiunto per il rinnovo di contratto, Alex Sandro continua a essere tra i giocatori più ricercati della Juventus . Come riporta Rai Sport , sono tre i club maggiormente interessati: Chelsea , Manchester United e PSG .

Juventus - Alex Sandro recuperato per lo Young Boys : le probabili formazioni : Quattordici vittorie su quindici in campionato e otto punti di vantaggio sul Napoli secondo. Sul fronte serie A, per il momento, Allegri può dormire sonni tranquilli e concentrare così le sue ...