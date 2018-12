Io e Di Maio come Bud Spencer e Terence Hill? Io sarei Bud Spencer

"Io e Di Maio siamo come Bud Spencer e Terence Hill" - ha detto Salvini : Il vice premier Matteo Salvini, scherza in radio, intervistato dai 'Lunatici' di Rai Radio 2 e si lascia andare ad una battuta cinematografica: "Io e Di Maio come Bud Spencer e Terence HIll? Sono stati due grandi, io sarei Bud Spencer, visto che rispetto a Di Maio ho qualche chilo in più. Sono stai due grandi come Tognazzi, Villaggio e altri". "Non faccio il piangina, come si dice a Milano, ma ...

La Rai deve liberare frequenze per il 5G - come dice Di Maio? : Su Rai Mux 2 vengono trasmesse Rai 5, Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai Storia, Rai Scuola, TV2000, Rai Radio 5 Classica, Rai Gr Parlamento e Rai Isoradio. La frequenza utilizzata è 546 MHz, 698 MHz ...

Pensioni - Di Maio : ‘Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrivano’ : Sulla manovra e sugli effetti dei recenti tagli per le Pensioni e il reddito di cittadinanza, interviene Luigi Di Maio a Rai Radio 2: “Nessun taglio. Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrivano” dice il vicepremier. Rassicura che a seguito dei tagli alla spesa prevista, le misure cardine dell’esecutivo su riforma Pensioni e reddito di cittadinanza non sarano toccate. Di Maio spiega che tutto quello che poteva essere ...

Non sapete come fare sempre la scelta sbagliata? Chiamate Di Maio : Roma. I tempi del balcone di Palazzo Chigi sono lontani per Lugi Di Maio: eppure era solo il 27 settembre. Con la manovra del popolo smantellata dalla commissione di Bruxelles per manifesta impraticabilità, al capo politico del M5s non resta che dedicarsi all’arduo lavoro di ministro del Lavoro e de

Carfagna critica Di Maio : “L’Italia umiliata per colpa sua - come la Grecia con Tsipras” : Mara Carfagna va giù sempre su Di Maio, questa volta paragonato a Tsipras Mara Carfagna: “Sono ormai un ricordo sbiadito le immagini di Luigi Di Maio trionfante sul balcone di Palazzo Chigi, dal quale annunciava di aver convinto il suo ministro dell’economia a scrivere su carta “2,4 per cento”. Il capo del M5S ha portato il governo italiano alla stessa umiliazione subita tre anni fa dalla Grecia, con Tsipras costretto a ...

Manovra : Carfagna - Di Maio come Tsipras : ANSA, - ROMA, 13 DIC - "Sono ormai un ricordo sbiadito le immagini di Luigi Di Maio trionfante sul balcone di Palazzo Chigi, dal quale annunciava di aver convinto il suo ministro dell'economia a scrivere su carta "2,4 per cento". Il capo del M5S ha portato il governo italiano alla stessa umiliazione subita tre anni fa dalla Grecia, con Tsipras costretto a rimangiarsi le promesse ...

Manovra - Giuseppe Conte 'chiude' con Juncker : deficit al 2% - ecco come seppellirà Luigi Di Maio : La mezza resa di Conte farà felice il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , i mercati e i 'signori dello spread ', ma rischia di far risalire le ...

Luigi Di Maio dichiara guerra a Matteo Salvini : 'Lui parole - io fatti'. Come seppellisce l'alleanza Lega-M5s : Volano stracci tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . I due 'alleati' se le suonano sugli imprenditori. Domenica il ministro degli Interni e leader della Lega ha incontrato i rappresentanti di categoria ...

De Luca : “Di Maio? Sereno come un pupo alla Prima Comunione. Vien voglia di raggiungere Di Battista alle Antille” : Sarcastico j’accuse del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle e i suoi vertici, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv. Nel riassumere i fatti della settimana trascorsa, il politico del Pd biasima il M5s, con particolare riferimento alla sottosegretaria all’Economia Laura Castelli: “La linea culturale dei dirigenti e dei ministri 5 Stelle è nota. Per 2000 anni siamo stati convinti che due più due ...

Di Maio nomina Discepolo - ex Mps - come commissario Alitalia : Nei piani del governo c'è la creazione di una nuova società partecipata da Fs, dal ministero dell'Economia , che dovrebbe convertire in azioni una parte del prestito ponte, e da società del settore. ...

In attesa di conoscere i Navigator di Di Maio - come se li immaginano gli italiani? : Nel dibattito sul reddito di cittadinanza tra Movimento 5 Stelle e scettici viene inserita una nuova figura: quella del “Navigator”. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ha introdotto questo nuovo ruolo durante la registrazione di Porta a Porta. "Il Navigator" ha detto Di Maio, secondo quanto riporta Repubblica, "fa parte del programma di assunzioni che faremo. Li selezioniamo con un colloquio per ...

Le Iene - le foto sul villino abusivo che incastrano Luigi Di Maio : come se la godeva in piscina : L'inchiesta delle Iene sull'azienda di famiglia di Luigi Di Maio si aggiunge di un nuovo incredibile capitolo. Stavolta Filippo Roma ha provato a chiedere spiegazioni al ministro del Lavoro sui ...