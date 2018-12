Conte paga 38 miliardi l' ok di Juncker

La cena dei leader : polpo - tagliata e vino rosso. E Conte paga per tutti : Antipasto con insalata di cuore di carciofi e polpo patate e menta, accompagnato da focaccia cotta al forno a legna. Niente primi ma solo secondi, con tagliata di filetto danese e calamari alla ...

Forma e Contentuto della quietanza di pagamento : Cassazione del 8.8.2018 n. 20644 la quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura e risultare da qualsiasi attestazione dell'adempimento, come l'annotazione «pagato» o altra equivalente ma l'attestazione deve consentire di rivelare sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto.Continua a leggere

GF Vip - Eleonora Giorgi : “Ad Amici pagano pochissimo mio figlio”. Ma Paolo Ciavarro ‘rimprovera’ la madre : “La reclusione dà le traveggole. Contento - orgoglioso e soddisfatto di quanto percepisco!” : Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro Cocco di mamma. A poche ore dalla visita a sorpresa del figlio Paolo Ciavarro nella casa di Grande Fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi, con gli altri coinquilini, parla di lui sottolineando quanto si dia da fare. E rivela anche un dettaglio piuttosto sensibile per chi lavora in televisione: l’entità del cachet. L’attrice svela che ad Amici pagano pochissimo il figlio che per questo motivo ...

Manovra 2019 - Conte : 'Promesse mantenute' - Pd e Fi : Paga il paese : Tria: "Non si vuol far saltare l'Europa, ci sarà scambio di lettere con Ue" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del Cdm ha tenuto a sottolineare come "l'idea che con questa Manovra ...

Conte : sul caso Cucchi 'chi ha sbagliato dovrà pagare' : Bologna, 13 ott., askanews, - Sul caso della morte di Stefano Cucchi 'chi ha sbagliato dovrà pagare'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per il quale, dopo le nuove rivelazioni ...