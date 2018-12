Antitrust | Fico e Casellati nominano il nuovo presidente | è il magistrato Roberto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Ildell’saràRustichelli. Lo hanno annunciato i presidenti di Camera e Senato,e Elisabetta. Rustichelli, entrato in magistratura nel 1992, dopo aver svolto le funzioni giudiziarie a Lagonegro e a Ravenna è stato consigliere giuridico presso la presidenza del Consiglio e vice capo di gabinetto del ministro delle Attività produttive.E’ stato componente di diverse commissioni ministeriali per l’elaborazione di proposte di modifiche normative in materia di economia e impresa: in particolare, le commissioni per la predisposizione del Codice della internazionalizzazione delle imprese e del Regolamento sull’Alto commissario anti-corruzione. Dal 2013 a oggi ha svolto le funzioni didi collegio del Tribunale delle imprese di Napoli. Ha maturato, inoltre, esperienze professionali in materia di intese, abuso di ...