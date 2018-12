11 arresti per assenteismo in un comune foggiano | tra questi il capo del centro per

Imola : arresti domiciliari per la maestra 55enne che avrebbe insultato e picchiato i bimbi : Per 3 anni avrebbe ripetutamente offeso i suoi piccoli alunni, specialmente quelli di origine straniera, con insulti, soprusi fisici e verbali: per questo una maestra di scuola di infanzia di Imola è stata fermata con un provvedimento emanato dal Gip del tribunale di Bologna su richiesta della Procura. L'accusa è di lesioni personali aggravate e maltrattamento su minori di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Le umiliazioni erano messe in atto ...

Clan e pizzo - il Riesame conferma gli arresti per l'imprenditore Greco : Regge l'inchiesta sulla 'Stabia connection'. Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato gli arresti a carico dell'imprenditore Adolfo Greco, coinvolto in una inchiesta sul Clan D'Alessandro e su ...

Operazione 'Gotham' a Terni : 29 arresti per droga : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sardegna : 12 arresti per droga - armi e attentati : droga, armi, incendi, attentati, minacce: insomma, una vera e propria banda criminale - "in stile mafioso" hanno assicurato gli inquirenti ieri durante la conferenza stampa - smantellata a Sassari la scorsa mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia e dagli uomini della Guardia di Finanza, che hanno arrestato ben dodici persone. In carcere sono finiti Gianfranco Fattaccio, 33 anni, di Sassari, considerato a capo della banda, i ...

Estorsioni per favorire i casalesi : perquisizioni e arresti affiliati al clan di camorra : La D.I.A. (Direzione Investigativa Anti-Mafia) della Procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste, con il supporto e l’ausilio dei colleghi della Procura di Napoli, di Bologna, di Padova e di Milano, nonché degli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale di Trieste, ha dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, su disposizione del G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del tribunale del ...

Bancarotta : arresti domiciliari per l'immobiliarista Statuto e il suo vice : I finanzieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale capitolino, nei confronti del noto immobiliarista Giuseppe Statuto, 51 anni, e del suo 'braccio destro' Massimo Negroni, 64 anni, ritenuti responsabili della Bancarotta fraudolenta della “Brera S.r.l.”. A fronte della crisi del comparto immobiliare, il gruppo Statuto – cui ...

Camorra : operazione della Dia di Trieste contro clan dei Casalesi - 7 arresti : La Dia di Trieste, con l'ausilio della Dia di Napoli, di Milano, di Padova e di Bologna, nonché della Guardia di Finanza del capoluogo giuliano, sta eseguendo 7 ordinanze di custodia cautelare in ...

Estorsioni - operazione Dia : 7 arresti : 7.19 La DIA di Trieste,con quelle di Napoli, Milano, Padova e Bologna,e con la Guardia di Finanza del capoluogo giuliano, sta eseguendo 7 ordini di custodia cautelare nei confronti di persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Costringevano professionisti e imprenditori italiani e stranieri, con minacce e intimidazioni, a rinunciare a ingenti crediti per favorire gli interessi del clan camorristico "Casalesi". In corso ...

Milano - Sala contestato dagli antagonisti. Insulti - sputi e spintoni contro gli arresti per occupazioni case popolari : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato pesantemente contestato da un gruppo di antagonisti in piazza Angiliberto, in zona Corvetto, dove si trovava per il taglio del panettone con i cittadini. Nel corso della contestazione sono volati sputi, Insulti e spintoni tra gli antagonisti e alcuni Alpini presenti per l’iniziativa. Il gruppo di contestatori, circa una decina, ha insultato il primo cittadino dicendogli “te ne devi andare. ...

Derby Torino-Juventus : 9 arresti e 5 denunce per una partita di calcio : Derby Torino-Juventus, il bollettino recita 9 arresti e 5 denunce, quando in realtà i tifosi si sarebbero dovuti recare ad assistere ad uno spettacolo calcistico E’ di 9 arresti e 5 denunce il bilancio dei controlli predisposti dalla forze dell’ordine in occasione del Derby Toro-Juve che si è disputato ieri sera allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Oltre 750 gli uomini delle forze dell’ordine impiegati da ...

Calabria - false attività per incassare i contributi regionali per l’agricoltura : 8 arresti nei clan di ‘ndrangheta : Incassavano i contributi regionali per l’agricoltura attestando falsamente attività imprenditoriali e requisiti che non esistevano. Centinaia di migliaia di euro che sono finiti nelle casse della cosca Gallico di Palmi. Con l’accusa di associazione a delinquere e truffa, tra gli otto arrestati stamattina c’è anche il boss Carmelo Gallico per il quale il gip di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta ...

Frode fiscale in Abruzzo e Molise - arresti e sequestri per 63milioni di euro : ...proprio grazie alla condivisione di dati ed alla più stretta collaborazione tra gli Enti coinvolti è stato possibile individuare e colpire fenomeni criminali così nocivi per lo Stato e per l'economia ...

Chieti - operazione GdF e Polizia - arresti : 5.58 Guardia di Finanza e Polizia di Stato di Chieti stanno eseguendo 12 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti residenti in Abruzzo e Campania, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale Gli indagati sono in totale 40 persone e nei loro confronti sono state disposti l'obbligo di dimora e misure interdittive. Sequestrati beni per oltre 60 milioni di euro.