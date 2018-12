Xiaomi Mi 5S riceve MIUI 10 Global Stabile basata Android 8 0 Oreo

L’intera serie Xiaomi Mi 8 riceve la modalità moviola a 960 fps e quella notturna per le foto : L'intera gamma Xiaomi Mi 8, composta attualmente da 5 smartphone, riceve un aggiornamento che include la moviola a 960 fps e la modalità notturna per le foto. L'articolo L’intera serie Xiaomi Mi 8 riceve la modalità moviola a 960 fps e quella notturna per le foto proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi cerca beta tester per Mi 8 Pro mentre POCOPHONE F1 sta per ricevere Android 9 Pie : Possessori di Mi 8 Pro, sappiate che Xiaomi sta cercando proprio voi. Possessori di POCOPHONE F1, sappiate che riceverete a breve Android 9 Pie

Xiaomi Mi A1 inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie in Asia : Buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi A1: il produttore ha dato il via al rilascio della versione stabile dell'aggiornamento ad Android 9 Pie

Xiaomi Redmi 4 Pro riceve finalmente MIUI 10 Global Stabile : Anche Xiaomi Redmi 4 Pro, apprezzatissimo medio gamma del produttore cinese, riceve l'aggiornamento a MIUI 10 Global Stabile.

Xiaomi Mi MIX 3 riceve un grosso aggiornamento con nuove funzioni per lo slider : Xiaomi Mi MIX 3 riceve un grosso aggiornamento della versione stabile, che aggiunge nuove funzioni per lo slider e corregge diversi bug rilevati.

Xiaomi Mi 8 Pro inizia a ricevere Android 9 Pie in Cina - porting per Redmi Note 5 Pro : Parte dalla Cina il rollout di Android 9 Pie per Xiaomi Mi 8 Pro, mentre Xiaomi Redmi Note 5 Pro deve "accontentarsi" di una custom ROM.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve un importante aggiornamento ricco di fix : I possessori di Xiaomi Redmi Note 5 saranno felici di sapere che c'è un nuovo aggiornamento, basato su MIUI 10 Global Stabile 10.0.4.0, in distribuzione per il loro amato smartphone.

Xiaomi Mi 8 riceverà a breve la modalità moviola a 960 fotogrammi al secondo : Dopo aver portato la modalità notturna di MIX 3 su Xiaomi Mi 8, il produttore cinese annuncia l'imminente arrivo sul top di gamma della moviola a 960 frame al secondo.

Xiaomi Mi A1 riceve una versione non ufficiale di LineageOS 16 con il kernel Linux 4.9 : In attesa che arrivi l'aggiornamento ufficiale i possessori di Xiaomi Mi A1 possono provare Android 9 Pie installando una versione non ufficiale di LineageOS 16.

Xiaomi Mi Band 3 riceve un nuovo aggiornamento con previsioni meteo e maggiori dettagli : Un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi Band 3 porta le previsioni meteo per i giorni successivi con dettagli legati alle temperature massime e minime.

Gli smartphone Xiaomi che riceveranno Android 9 Pie entro fine anno : Dopo la presentazione ufficiale di Xiaomi Mi Mix 3, avvenuta ieri, è ancora l'azienda cinese a fare notizia. Il team di sviluppo della MIUI di Xiaomi ha rilasciato oggi la lista degli smartphone dell'azienda cinese

La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 riceverà un aggiornamento con le funzioni di Mi MIX 3 : Lei Jun ha annunciato che Xiaomi mi MIX 2S e Mi 8, che utilizzano lo stesso comparto fotografico di MIX 3, riceveranno un aggiornamento della fotocamera.

Xiaomi Mi A1 riceve le patch di ottobre - mentre Honor 10 quelle di settembre : Xiaomi Mi A1 riceve in Italia le patch di ottobre 2018, mentre Honor 10 quelle di settembre. Siete pronti ad aggiornare il vostro dispositivo?

Xiaomi Mi Max 3 riceve MIUI 10 Global Stabile - per Mi Note 3 è pronta LineageOS 15.1 : Mentre Xiaomi Mi Max 3 riceve la versione Global Stabile di MIUI 10, Xiaomi Mi Note 3 riceve invece la versione ufficiale di LineageOS 15.1.