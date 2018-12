«Non sarà Natale se ci riempiamo di regali ma non aiutiamo almeno un povero»

Torino - Cairo torna alla carica : “sempre penalizzati contro la Juve - se Non è sudditanza sarà… sfortuna” : Il presidente del Torino è tornato a parlare degli episodi avvenuti nel derby con la Juventus, rincarando la dose usando però l’ironia “Il Var? Non voglio essere pressante su temi sui quali ho già dichiarato la mia opinione. Quando parlavo di sudditanza verso la Juve lo dicevo perché, esaminando gli ultimi cinque anni e gli ultimi dodici derby giocati, almeno in otto abbiamo avuto casi in cui siamo stati penalizzati. Se non è ...

Giorgetti scommette sul rilancio del Totocalcio : ecco come cambierà la schedina (che Non ci sarà più) : Addio al Totocalcio, viva il Totocalcio: più che cancellarlo, il governo vuole rilanciarlo. Anche se questo vorrà dire cambiarne sicuramente le tipologie di giocate, abbandonando la vecchia schedina, magari anche il nome. Quella del sottosegretario Giancarlo Giorgetti è a metà fra l’ “operazione nostalgia” e la rivoluzione: ma con un montepremi più alto e il coinvolgimento diretto degli sportivi la scommessa potrebbe anche essere vincente. ...

Totocalcio addio? Giorgetti e Valente negano : "Sarà rilancio - Non abolizione" : L'attenzione va sempre data al gioco d'azzardo che va continuamente contrastato: si tratta di un gioco non ripetitivo che può dare un beneficio al mondo dello sport". Gasport

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : le convocate della Norvegia. Non ci sarà Therese Johaug : Il Tour de Ski perde una potenziale protagonista: non ci sarà la norvegese Therese Johaug, autentica dominatrice di questo primo scorcio di stagione, nel corso della quale ha vinto tutte le gare distance alle quali ha preso parte, raccogliendo 600 punti. La fondista norvegese guida la classifica generale di Coppa del Mondo, ma alla fine della gara a tappe potrebbe essere irrimediabilmente staccata dalla vetta. Ingvild Flugstad Østberg è pronta a ...

Accordo trovato - Non ci sarà procedura di infrazione : Dombrovskis promuove l'Accordo raggiunto con Roma pur definendolo non perfetto. Moscovici parla di 'vittoria del dialogo' con il governo italiano che ha accettato di ridurre il rapporto deficit pil ...

Non ci sarà una procedura di infrazione - per ora : La Commissione Europea ha detto di aver raggiunto un accordo dopo che il governo italiano ha ridotto il deficit previsto per il 2019 e introdotto un possibile futuro aumento dell'IVA

M5S : Presidente Ars - reddito di cittadinanza è una vergogna e Non ci sarà : Palermo, 19 dic. (AdnKronos) - "Il reddito di cittadinanza promesso a milioni di persona è una vergogna. E" una illusione data alla gente. Non ci sarà alcun reddito di cittadinanza. E' falso, non riceverete niente. Perché non è possibile farlo". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale sic

Ripescaggi Serie B - si torna a 22 : piazze prestigiose pronte al grande salto e la classifica Non sarà determinante [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – I campionati di Serie B e Serie C sono in corso, gli ultimi mesi sono stati caldissimi sul fronte Ripescaggi con sentenze, ricorsi e cambi di format, alla fine la decisione è stata quella di confermare la Serie B a 19 squadre. Ma si tratta solo di una situazione momentanea ed il format a 22 squadre verrà ristabilito già dalla prossima stagione e la Serie C (che ad oggi è 59 squadre) a 60 squadre. Ma a fare ...

Tennis : Sebastien Grosjean sarà il nuovo capitano Non giocatore della Francia in Coppa Davis : E’ Sebastien Grosjean il nuovo capitano della Francia in Coppa Davis. A comunicarlo è stata la FFT, organo di governo del Tennis transalpino, che ha scelto dunque l’ex n.4 del mondo per assumere il controllo della gestione tecnica delle selezione d’Oltralpe. Una notizia che non stupisce visto che vi erano già state voci su Grosjean per assumere questo incarico. Il 40enne nativo di Marsiglia, che da giocatore seppe vincere la ...

F1 - Non ci sarà il consueto pranzo di Natale organizzato dalla Ferrari : il motivo è… commovente : Bocche cucite in casa Ferrari circa la decisione di non organizzare il pranzo di Natale, ma trapelano alcune indiscrezioni che fanno emozionare La notizia era già nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il consueto pranzo natalizio organizzato dalla Ferrari non si terrà, dunque non ci sarà l’incontro tra il board della scuderia di Maranello e i giornalisti. LaPresse/Photo4 Niente bilancio stagionale, niente ...

Xi Jinping : 'La politica economica cinese Non sarà dettata da alcun potere esterno' : Il 18 febbraio 1978 Deng Xiaoping, chiamato a curare il Dragone dai traumi del "grande balzo in avanti" e della sanguinosa rivoluzione culturale di Mao Tse Tung, annunciò davanti all'apparato politico e militare del Partito Comunista cinese il suo piano di modernizzazione economica e sociale. Egli lo definì come un "Piano socialista con caratteristiche cinesi". La riforma prevedeva una profonda modernizzazione della struttura economica che, nel ...

MotoGP - la Ducati del 2019 Non sarà rivoluzionaria. Sviluppo della GP18 per sconfiggere la Honda con Dovizioso : 76 punti: questo il distacco al termine del Mondiale 2018 di MotoGP tra la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo si è imposto grazie ad una costanza spaventosa: 9 vittorie e 14 podi in totale. Numeri impressionanti che non hanno concesso ai rivali alcuna occasione per impensierirlo davvero. Nel caso specifico Dovizioso ha pagato a carissimo prezzo i tre zero di Jerez de la Frontera (Spagna), Le Mans (Francia) e ...