Meluzzi vs Parenzo | “Carabinieri siano dotati di armi a pompa con pallottole di gomma”

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Rissa verbale concitata a La Zanzara (Radio24) tra lo psichiatra Alessandroe uno dei conduttori della trasmissione, David, sul caso del carabiniere aggredito a Roma da ultrà della Lazio. “E’ l’immagine di un disastro civile” – commenta il criminologo – “ed è un disastro che riguarda anche la sicurezza, perché quel povero carabiniere, che peraltro si è comportato molto prudentemente e molto civilmente, meritando un elogio, è l’immagine di una disfatta. Intanto, brandisce una pistola, il che vuol dire che l’ha sfoderata forse per paura. Non si capisce se questa pistola ha la sicura oppure no, perché, se non ha la sicura, è un pericolo, tenerla con la sicura è totalmente inutile. Quindi, c’è un uso sproporzionato della forza. E se avesse sparato, sarebbe stato arrestato o accusato per strage”. E aggiunge: ...