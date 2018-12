Inter | Zhang alza l’asticella | “è arrivato il momento di vincere”

Inter - Steven Zhang alla cena di Natale : 'Abbiamo tutto per arrivare al titolo' : Il presidente nerazzurro Steven Zhang carica l'ambiente Interista in vista dei prossimi impegni sportivi del club. Come ben si sa, sono tantissimi gli obiettivi della società del gruppo Suning, a partire dal mercato. Nel mirino dell'Inter ci sono infatti importanti prospetti sul calcio italiano ed europeo. Secondo Zhang, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per puntare al titolo, e anche per arrivare fino in fondo in Europa League. Certo, ...

Inter - Zhang : “Siamo cresciuti nettamente - ora abbiamo tutto per arrivare al successo” : Alla cena di Natale dell’Inter, tenutasi ieri sera, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato del futuro del club, che ha dichiarato di voler portare al più presto a vincere: “È arrivato il momento di parlare di titolo o ambire ad arrivare ad altissimo livello. abbiamo tutte le possibilità per arrivare al successo“. Il giovane numero uno cinese, poi, ha tracciato un bilancio dell’anno che si avvia alla ...

Inter - Zhang su Marotta : “Ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi” : Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha speso parole di elogio per Beppe Marotta, da oggi nuovo amministratore delegato per l’area sportiva del club nerazzurro: “Questo è un cambiamento importante per il Club, in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un’azienda di successo. Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. Beppe è uno dei migliori ...

Juventus-Inter - Agnelli e Zhang : la svolta. Tra i club un nuovo clima : estero Agnelli e Zhang hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica interna ed estera. Calciopoli non è tema di ...

Steven Zhang cambia l'Inter : ha poteri di firma - non servirà più l'ok dalla Cina : Nel verbale del 26 ottobre riportato dalla Gazzetta dello Sport ha riconosciuto a Steven Zhang ' tutti i poteri, da esercitarsi con firma libera e disgiunta e senza limiti di importo, per la gestione ...

Juventus-Inter è anche la sfida tra due dinastie : Agnelli e Zhang : ... il più giovane presidente della serie A, il più giovane della storia dell'Inter, considerato dalla rivista Fortune uno degli imprenditori under 40 più influenti al mondo. La sua formazione è a ...

Juventus-Inter - il primo Derby d’Italia da presidente per Zhang : “noi fiduciosi - siamo sempre più forti” : Steven Zhang, da qualche mese presidente dell’Inter, si appresta a vivere il primo Derby d’Italia da n°1 dei nerazzurri: la sfida alla Juventus è lanciata Ormai è quasi tutto pronto per la supersfida di venerdì notte: all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Inter. Vista la rivalità che lega le due squadre, la partita che è definita ‘il Derby d’Italia’ non può essere un match come tutti gli altri, per ...

In attesa di Marotta il cda ha ridisegnato l'architettura delle deleghe rafforzando i poteri del presidente