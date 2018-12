In Italia quello dei bambini obesi è diventato un problema serio

Manovra - è davvero un successo quello di Conte? Ecco cosa dovrà fare l'Italia : Il governo ha accettato di tagliare di oltre 4 miliardi la spesa per investimenti, aumentare le tasse su scommesse e...

Global compact rifugiati - Onu approva e Italia vota a favore. Camera dovrà esprimersi su quello sulla Migrazione : L’Assemblea generale dell’Onu ha dato il via libera al Global compact on refugees, nonostante l’opposizione di Stati Uniti e Ungheria. Si tratta di un quadro Globale non vincolante che fornisce un sostegno ai Paesi dove risiedono la maggior parte degli oltre 25 milioni di rifugiati al mondo. Anche l’Italia si è espressa a favore. Il provvedimento rafforza la responsabilità condivisa per aiutare coloro che sono costretti a ...

Moscovici : deficit Francia è diverso da quello Italia : "Quanto all'Italia, si tratta di una politica di rilancio su 3 anni" ha spiegato Moscovici, aggiungendo che la commissione lavora giorno e notte con Roma per evitare che sia sanzionata. 'Sarebbe ...

Il deficit francese è diverso da quello Italiano : Sul Corriere della sera Massimo Franco se la prende con Moscovici, "l'italo-scettico che non sa far l'arbitro" perché "indulgente" nei confronti di Macron e "arcigno" nei confronti di un'Italia che, ...

Italia a due velocità : al Sud il Pil pro capite è poco più della metà di quello del Nordovest : La crescita del Pil nel Mezzogiorno nel 2017 si ferma all'1% in volume e nel Centro Italia è dello 0,9%, meno della media nazionale dell'1,6%. L'Istat stima un incremento del 2,2% nel Nordovest e dell'1,9% nel Nordest.

In Italia il tasso di occupazione degli immigrati è superiore a quello dei nativi : Secondo il rapporto Ocse "Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration", in Italia il tasso di occupazione del segmento immigrati è pari al 60% mentre quello dei nativi si attesta al 58% ed entrambi sono ben inferiori alla media Ocse che è pari al 67%. La maggior parte degli immigrati è impegnata in lavori poco qualificati e sottopagati.Continua a leggere

Beppe Grillo "I gilet gialli in Francia? Vogliono quello che vogliamo anche noi in Italia" : Grillo sostiene che nel Movimento "ci sono grandi talenti ma manca la politica, e se la politica non indica una strada finisci vittima del cambiamento tecnologico, dobbiamo prima di tutto metterci d'...

Juventus-Inter - tutto quello che c'è da sapere sul derby d'Italia : Sarà trasmessa su Sky Sport Serie A HD , canale 201, e su Sky Sport HD , canale 251, . Sarà visibile anche in 4K HDR per chi la vedrà su SkyQ. Pre-partita dalle ore 20. Telecronaca affidata a ...

'Tutto quello che vuoi' - il film di Bruni vince la XXI edizione di 'Cinema! Italia!' in Germania : Il film di Francesco Bruni 'Tutto quello che vuoi' ha vinto la ventunesima edizione di ' Cinema! Italia! ' , la rassegna organizzata dall'associazione Made in Italy, con il contributo del Ministero ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : il sorteggio ed il regolamento. Il girone migliore e quello da evitare per l’Italia : Manca ormai un solo giorno al sorteggio dei gironi di qualificazione per gli Europei 2020 di Calcio maschile, con l’Italia che aspetta il verdetto dell’urna di Dublino per proiettarsi al primo grande obiettivo da centrare del nuovo corso targato Roberto Mancini. Gli Azzurri si sono guadagnati sul campo (nella prima fase della Nations League) la prima fascia per il sorteggio e avranno sulla carta il vantaggio di evitare le migliori ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : le possibili avversarie dell’Italia. Il girone ideale e quello da evitare : L’Italia aspetta di conoscere quali saranno le avversarie che incontrerà durante le Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri hanno concluso il proprio girone di Nations League al secondo posto e dunque saranno teste di serie nel sorteggio che si svolgerà domenica 2 dicembre (ore 12.00) a Dublino. Nella capitale irlandese conosceremo la composizione dei 10 gruppi che metteranno in palio i primi 20 posti per la prossima rassegna ...

Tesoro - dal divorzio con BankItalia a quello con l'Unione europea : Fu un passo sciaguratamente importante per conseguire la sovranità e l'autarchia economica e l'isolamento dell'Italia dal resto del mondo. Così come potrebbe succedere quando l'attuale divorzio di ...

[L'analisi] La resa dei conti con l'Europa : tutto quello che rischia l'Italia. Ecco cosa può accadere : Il risultato è che l'economia va in panne. L'Istat, pur in un rapporto generoso, per altri versi, con le strategie del governo, ha quantificato questa zavorra e l'indicazione è da brivido. Secondo i ...

Quello di Gramellini sulla volontaria Italiana rapita è più di uno scivolone : Massimo Gramellini. (Stefano Colarieti/Lapresse) Scrivere qualcosa di sensato ogni mattina, tutte le mattine, non è facile per nessuno. Non importa quanto autorevole sia la tua firma o quanta esperienza tu abbia accumulato nel mondo del giornalismo, pensare di poter avere 250 o più opinioni urgenti e necessarie sul mondo, ogni anno, è semplicemente un mal calibrato slancio di autostima. A ricordarcelo, questa mattina, ci ha pensato Massimo ...