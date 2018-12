Il Napoli è praticamente in Champions, ma suo il campionato non è finito

ilnapolista

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) La lentezza degli altri In questi giorni, abbiamo celebrato i numeri ad altissimo livello deldi Ancelotti. Le 12 vittorie su 16 partite diportano gli azzurri ad una proiezione di 90 punti a maggio 2019, una quota altissima, solo il ritmo infernale della Juventus tiene (ancora) chiusa una reale corsa per lo scudetto. In questo momento, grazie al suo rendimento, ilha 13 punti di vantaggio sulla Lazio quinta in classifica., Ancelotti e i suoi ragazzi hanno messo un’ipoteca sulla qualificazione alla prossimaLeague. È una questione di matematica: se la Juventus ha già vinto questo scudetto, ilha già concluso ilnelle prime quattro posizioni.E poi è un discorso di andamento lento, almeno da parte degli altri. Il quinto posto di questa stagione ha addirittura 10 punti di distacco rispetto a quello dell’ultima ...