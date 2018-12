Concorso SNA 148 allievi dirigenti | ecco le date della preselettiva

Concorso SNA 148 allievi dirigenti : date preselettiva rinviate : Con un avviso apparso in Gazzetta ufficiale, è stato rinviata, al prossimo 18 dicembre, la pubblicazione del diario della preselezione del Concorso Sna 148 allievi dirigenti . Bisognerà quindi attendere ancora un po’ di giorni per conoscere le date e le modalità di svolgimento della preselettiva per questo Concorso pubblico. Il bando, che prevede l’ammissione di 148 allievi al corso- Concorso selettivo, era stato pubblicato in G.U. ...

Concorso SNA 123 dirigenti - bando scaduto : come prepararsi alle prove : Chi voleva iscriversi al Concorso Sna per 123 dirigenti ha avuto tempo per farlo fino a 4 dicembre, giorno in cui è scaduto il termine per la presentazione della domanda. Ora chi è dentro e chi è fuori è fuori. Resta solo il tempo per capire come si svolgerà la selezione e studiare con impegno, per prepararsi al meglio e superari tutte le fasi selettive. Il Concorso Sna (Scuola nazionale dell’amministrazione) mira a selezionare 148 allievi al ...