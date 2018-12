15 accendini assurdi da regalare a Natale

wired

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Jet Flame di WayGreenGrass elettricoTeschio con fiamma volanteA forma di palla da basketOrologio con accendino incorporato A forma di pinzaElettrico a sei archi A forma di pistolaA forma di sigarettaLaser con accensione tramite impronta digitaleElettrico a chiavetta usbCon fiamma dritta Anti-vento a forma di stivale Fallico doratoCon fiamma a doppio arco coloratoSe state cercando un regalo dell’ultimo minuto per amici e parenti tabagisti, sappiate che per loro un accendino sarà sempre cosa gradita, dato che spariscono con la velocità con cui finiscono le sigarette nel pacchetto dei fumatori più incalliti… Quindi il regalo migliore da fare spacchettare ai patiti della nicotina è proprio l’accendino. Ma che sia strano, bizzarro o hi-tech, insomma non il solito aggeggio trito e ritrito.Da quelli a forma di pistola (stavolta nel senso di arma da fuoco) o quelli fatti a pinza a ...