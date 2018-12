Volley | Ferdinando De Giorgi | “A Macerata è come tornare a casa | devo far rendere la

oasport

(Di martedì 18 dicembre 2018) I risultati di questo avvio di stagione non hanno lasciato scelta ed il patron Fabio Giulianelli ha deciso di affidare la panchina della Lube Civitanova a“Fefé” De. Contratto biennale (con opzione per il terzo anno) per il tecnico nato a Squinzano, Lecce, nel 1961, ed una sorta di ritorno aper l’ex azzurro che,ha spiegato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, è decisamente carico per questa nuova avventura. “Penso che il presidente mi abbia scelto, anche, per provare ad alleggerire l’ambiente da inutili tensioni o pressioni. Non penso, però, che allenare a Civitanova sia differente rispetto ad altre parti. In tutte le squadre che hanno ambizione la situazione è abbastanza simile. Nella pallavolo poi, quando giochi o vinci o perdi, non ci sono vie di mezzo”.Un ritorno in terra marchigiana che, per De ...