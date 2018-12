Ragazzo muore in un incidente | lo trovano i genitori con il gps

Gilet gialli - muore un Ragazzo travolto da un camion : "Dopo Strasburgo fermatevi!" : L'appello del portavoce del governo ai Gilet gialli: "Ragionevole non manifestare". Ad Avignone muore giovane manifestante...

Londra - Ragazzo di origine italiana muore durante partita di calcio - : Luca, 14 anni, giocava come portiere della squadra giovanile del Bedgrove Dynamos di Aylesbury, nel Buckinghamshire. Si era fatto male la scorsa domenica in un contrasto di gioco fortuito ed era stato ...

Ragazzo disabile muore in un incendio in casa : i genitori furono uccisi in un agguato di mafia : Aveva assistito alla morte dei genitori, Antonio Mangiacotti, 26enne affetto da autismo, viveva con lo zio che non era in...

Gioia Tauro - incendio nella baraccopoli : muore carbonizzato un Ragazzo del Gambia : Un altro morto nell’inferno di San Ferdinando. Un altro migrante ha perso la vita nella baraccopoli che insiste nella zona industriale di Gioia Tauro, a ridosso del porto. Un altro morto che si poteva evitare se, come tutti i politici degli ultimi 30 anni hanno promesso, si fosse trovata una soluzione alternativa al ghetto dove vivono i raccoglitori stagionali di arance costretti a lavorare nei campi della Piana per meno di 20 euro al ...

Incidente sull'A1 : muore Ragazzo travolto da un camion - la mamma si getta per salvarlo - Ultime Notizie Flash : Tragico Incidente sull'A1 nella serata di ieri, 29 novembre, durante il quale un ragazzo è morto travolto da un camion. La madre è in gravi condizioni

Ragazzo di 23 anni muore in ospedale dopo un malore in casa : Mattia Crippa, giovane calciatore dilettante, era ricoverato in una clinica di Vimercate. Al momento non sono note le cause...

Incidente sul lavoro - muore un Ragazzo di 18 anni : Drammatico Incidente sul lavoro. Un ragazzo di 18 anni Andrea Masi è morto dopo aver battuto la testa mentre era su un muletto guidato da un collega. A quanto si apprende stava dava le spalle al senso di marcia a non si è accorto di un abbassamento del soffitto. Stava lavorando all’’installazione della fibra ottica nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di piazzale Portello, a Milano. Il ragazzo ha battuto la testa contro ...