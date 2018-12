Paola Barale Credevo ci sarebbe stata una vita di coppia | ma single non vuol dire essere

Paola Barale fa una confessione choc : “Io voglio vivere - non…” : Paola Barale parla della sua vita: “Ho scoperto la libertà…” Paola Barale ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di Oggi. E in questa occasione ha parlato della sua vita, facendo una dichiarazione choc, che ha lasciato i suoi tantissimi fan davvero a bocca aperta. Cosa ha detto? La donna ha rivelato: “Io voglio vivere, non sopravvivere. Ho scoperto che la libertà è una cosa meravigliosa…Sono un ...

Paola Barale : "A 50 anni - ho scoperto la libertà e non mi precludo nulla. Single non vuol dire essere sola" : Paola Barale, storica conduttrice e volto simbolo della tv anni Novanta, oggi ha 51 anni portati benissimo e, dopo una lunga storia con Raz Degan e un matrimonio con Gianni Sperti, si racconta in maniera inedita al settimanale Oggi, nel numero in edicola da mercoledì 19 dicembre 2018.Sono una donna nuova. A vent'anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un'altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che ...

Paola Barale fa un annuncio e passa un felice weekend (FOTO) : Paola Barale trascorre un weekend felice e svela dove si trova. La foto su instagram Solo qualche giorno fa ha postato una foto dalla cui localizzazione risultava essere sull’autostrada Milano-Bologna e già alcune ore fa Paola Barale ha raggiunto un’altra location, ossia Napoli: l’attrice e conduttrice ha infatti pubblicato sul suo seguitissimo profilo instagram (dove conta oltre mezzo milione di followers) una bellissima foto ...

Paola Barale : Ecco Perchè ho Divorziato da Gianni Sperti! : Il gossip che ruota intorno alla storia d’amore ormai terminata tra Paola Barale e Gianni Sperti, ha sempre lasciato un alone di mistero. Ad oggi, ancora non si conoscono le vere motivazioni per le quali la bionda showgirl ed il ballerino abbiano deciso di lasciarsi. Ora Paola, ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno pensare. Ecco le sue parole… Tradimenti, sotterfugi? Che cosa si cela dietro il divorzio tra Gianni Sperti e ...

Paola Barale cambia aspetto e lascia uno strano messaggio (FOTO : Paola Barale si mostra in una veste inedita. La foto su Instagram Paola Barale sempre attivissima sui social è tornata di nuovo a “sconvolgere” i suoi fan attraverso un’enigmatica foto e una didascalia che lascia fin troppo spazio all’immaginazione. Paola Barale ha infatti caricato sul suo profilo Instagram un’immagine in cui è apparsa con il viso coperto da una sensuale maschera di pizzo: che cosa avrà mai in ...

Paola Barale mascherata su Instagram strega tutti : Paola Barale ha sorpreso i numerosi fan con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Nello scatto la showgirl indossa una maschera in pizzo nero, molto conturbante, mentre sta firmando una parete. Il luogo non è specificato, si sa solo che è a Milano. Paola lascia volutamente avvolto nel mistero il senso di questa immagine. Infatti a commento scrive semplicemente #gattacicova. Un messaggio ambiguo che, come qualcuno sottolinea nei ...

Paola Barale non è incinta. "Ho costruito una fake news" : Solo qualche giorno fa è trapelata un'indiscrezione molto particolare che ha visto Paola Barale al centro dell'attenzione. La showgirl, ora splendida 50enne, lanciata nel mondo dello spettacolo grazie ...

Paola Barale incinta? Era tutta una messinscena (organizzata da lei) : Paola Barale incinta a 51 anni? Una foto aveva fatto scatenare il gossip. Ma è stata proprio la showgirl ospite ieri sera a Mai dire Talk, il nuovo programma della Gialappa?s Band, a...

