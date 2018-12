Tav | M5S Veneto | un' opera che non serve ai cittadini

Infrastrutture : M5S Veneto - Tav opera vecchia di 30 anni (2) : (AdnKronos) - "La tecnologia attuale permette infatti di sfruttare le Infrastrutture ferroviarie esistenti, adeguandole e potenziandole: L’importante è avere treni efficienti e rapidi – dice Brusco - non spendere oltre 50-70 milioni di euro al chilometro quando nel resto del continente le stesse ope

Infrastrutture : M5S Veneto - Tav opera vecchia di 30 anni : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - "Il Tav è un’opera vecchia di 30 anni: il Movimento 5 Stelle non ha certo intenzione di rallentare lo sviluppo del Paese, ma se gli imprenditori credono così tanto in quest’opera ne paghino la metà". A dirlo sono il consigliere regionale Veneto del Movimento 5 Stelle M

I leghisti votano a favore della Tav. Fallisce il blitz del M5S in Europa : Il tentato blitz è andato in scena mercoledì sera, nelle stesse ore in cui l’attenzione mediatica era tutta a Bruxelles per l’incontro tra Giuseppe Conte e Jean-Claude Juncker. A Strasburgo, nell’aula dell’Europarlamento, il Movimento Cinque Stelle ha provato a depennare la Torino-Lione dalle reti di trasporto trans-europee (Ten-T) e di conseguenza...

Fico : programma M5S basato su No Tav - non può voler il referendum : Milano, 12 dic., askanews, - 'Una forza politica, in questo caso il Movimento, che ha costruito il suo programma anche sul no-Tav, secondo me, non può volere il referendum in questo caso'. E' quanto ha affermato il presidente della Camera, ...

Tav - Salvini incastra il M5S : “Facciamo un referendum” : A prima vista suona come l’ennesimo sgarbo tra alleati, un’altra fuga in avanti - dopo l’incontro con gli imprenditori - con cui Matteo Salvini costringe Luigi Di Maio a inseguire. A ben vedere, però, potrebbe essere un assist al collega in difficoltà, un modo per guadagnare tempo senza mettere a rischio la sopravvivenza del governo....

GOVERNO NO Tav?/ M5s come il Pci anni 70 - tra utopie e decrescita felice : Il no alla Tav da parte del mondo no global, innestatosi con M5s e altre frange di pensiero utopico, ripete uno storico errore degli anni 70.

Un altro schiaffo di Salvini agli M5s. La proposta di un referendum sulla Tav stritola Di Maio : Un altro schiaffo, colpendo questa volta nel punto più debole. Cioè quello della democrazia diretta. Matteo Salvini prima incontra gli imprenditori, quasi a instaurare con loro un rapporto esclusivo, poi dice il suo sì alla Tav fino ad annunciare la possibilità di un referendum. La mossa Salviniana lascia spiazzati gli M5s, che non solo nei mesi scorsi avevano già valutato l'ipotesi di una consultazione, ma ...

NO Tav IN 70MILA A TORINO/ Forza Italia 'Assente il M5s - sanno che non possono bloccare l'opera' - IlSussidiario.net : TORINO, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.

A Torino sfilano i no Tav. in 50 mila chiedono al M5s di mantenere la promessa e fermarla : Contestato il vicesindaco. La Appendino, assente, ribadisce 'la tav è un modello di sviluppo del passato'. Anche Beppe Brillo contestato a Roma -

Ultimatum No Tav - imbarazzo M5S e Appendino in trincea : 'Io sempre contraria' : TORINO - Sfilano gli apicoltori, gli studenti, gli allevatori di mucche, alcuni gilet gialli, gli abitanti della Val di Susa con i bambini in passeggino, una quarantina di sindaci compreso il vice di ...

Lega - vox tra i militanti in piazza : “Soddisfatti - ma abbiamo mani legate da alleanza con M5s. Tav? Favorevoli” : Le voci dalla piazza di Matteo Salvini promuovono il leader della Lega e bocciano il Movimento 5 stelle: “abbiamo mani Legate da alleanza di circostanza, nel governo si vede chi sono i professionisti della politica e chi sono gli improvvisati”. In tantissimi approvano l’operato di Salvini al Governo, promuovendo come miglior atto il ‘Decreto Sicurezza’. “È riuscito a chiudere i porti, basta con l’immigrazione” dicono da piazza del Popolo, dove ...

No Tav - il corteo a Torino : “M5s faccia quanto ha promesso”. Organizzatori : “Siamo 70mila”. Sindaca : “Opera del passato” : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino. Da piazza Statuto è partito il corteo del fronte del No che poi è confluito in piazza Castello. “Mentre la coda non è ancora partita, possiamo già dire che siamo 70mila e faremo i conti alla fine. Una marea No Tav”, scrivono gli Organizzatori. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav”, è lo striscione che ha ...

