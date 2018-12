Spazio | a caccia di vita su Europa | la NASA progetta una trivella nucleare

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Adisu, il satellite naturale di Giove che sotto la superficie nasconde un oceano caldo di acqua liquida e salata potenzialmente in grado di ospitare microbi: lasta studiando unaa propulsioneper perforare lo strato di ghiaccio, ed il relativo progetto è stato presentato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Chicago, coordinato da Andrew Dombard, al convegno annuale di Washington dell’Unione Geofisica Americana. Ladovrebbe perforare uno strato di ghiaccio “dello spessore compreso tra 2 e 30 km, e potrebbe rappresentare l’unico modo per accedere a una regione inesplorata dove vi è la concreta possibilità di trovare firme biologiche di, presente o passata“, ha spiegato Dombard. “La nostra idea è dire unain grado non solo di perforare la superficie di, ma anche ...